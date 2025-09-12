Menu
Marco Mendonça vence Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II

12 set, 2025 - 21:19 • Ricardo Vieira

Ator e encenador Marco Mendonça distinguido pelo seu "notável trabalho teatral".

A+ / A-

O ator e encenador Marco Mendonça é o grande vencedor da 6.ª do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II (TDMII).

O anúncio foi feito esta sexta-feira numa cerimónia realizado no Teatro Variedades, em Lisboa, e que antecedeu a estreia do espetáculo "O Nariz de Cleópatra, pois claro!", com direção de Cristina Carvalhal.

“É com enorme orgulho e alegria que entregamos a Marco Mendonça o 6.º Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, valorizando o seu notável trabalho teatral", afirma Rui Catarino, presidente do conselho de administração do TDMII.

"Este prémio representa mais do que um reconhecimento individual: é um contributo para a vitalidade, o crescimento e o rejuvenescimento do teatro português", sublinha.

Marco Mendonça nasceu em Moçambique, em 1995, e começou o seu percurso profissional em 2014, com a companhia Os Possessos.

Licenciou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema e estagiou no Teatro Nacional D. Maria II.

Com João Pedro Leal e Eduardo Molina criou Parlamento Elefante, projeto vencedor da Bolsa Amélia Rey Colaço (2019), e Cordyceps, peça apoiada pela Rede 5 Sentidos (2021).

Em 2023, assinou a sua primeira criação em nome próprio, "Blackface", e em julho deste ano estreou "Reparations Baby!".

"Para além do trabalho em teatro, cinema e televisão com diversos criadores nacionais, Marco Mendonça integra ainda o elenco do espetáculo 'Catarina e a beleza de matar fascistas', de Tiago Rodrigues, em digressão internacional desde 2020", refere o Teatro Nacional D. Maria II, em comunicado.

O Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II tem um valor de 5.000 euros e é atribuído a profissionais de teatro até 30 anos de idade.

