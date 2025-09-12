Maria João Pires vence Prémio Europeu Helena Vaz da Silva

12 set, 2025 - 07:00 • Maria João Costa
"Maria João Pires é uma das pianistas mais poéticas e influentes da Europa”, diz o júri do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural que decidiu este ano atribuir à pianista portuguesa a distinção.
“Este reconhecimento europeu presta homenagem à excecional contribuição de uma das maiores pianistas do nosso tempo para a promoção do património cultural e dos valores europeus”, pode ler-se no comunicado a que a Renascença teve acesso.
O júri do prémio presidido por Maria Calado, Presidente do Centro Nacional de Cultura destaca Maria João Pires não só como uma “extraordinária intérprete”, bem como “uma educadora visionária, uma pensadora cultural e uma revolucionária silenciosa no domínio do património musical”.
“A sua carreira, profundamente enraizada nos valores da empatia, da inclusão e da excelência artística, encarna a missão do Prémio Helena Vaz da Silva: sensibilizar o público para o património cultural europeu através de um envolvimento humanista e de impacto”.
Composto por especialistas independentes nos campos da cultura, património e comunicação de vários países europeus, o júri integrou este ano Francisco Pinto Balsemão (Portugal), Presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa, Piet Jaspaert (Bélgica), Vice-Presidente da Europa Nostra, João David Nunes (Portugal), Vice-Presidente do Clube Português de Imprensa, Guilherme d'Oliveira Martins (Portugal), Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Irina Subotić (Sérvia), Membro da Europa Nostra Sérvia e Marianne Ytterdal (Noruega), Membro do Conselho da Europa Nostra.
Numa primeira reação ao prémio, a pianista Maria João Pires mostra-se honrada. “Ter um prémio corresponde a ter uma honra. Ter uma honra e tomar consciência dela, é lembrar ao pormenor todas as pessoas que deram do seu tempo, colaboraram e ajudaram a que essa honra fosse atribuída. Por isso a minha primeira reação será sempre dizer "muito obrigado" a todos por esta oportunidade”, afirma a artista fundadora do Centro de Belgais, em Castelo Branco.
Música
Instituído em 2013, pelo Centro Nacional de Cultura, em colaboração com a Europa Nostra e o Clube Português de Imprensa e com o apoio dos Ministérios da Cultura, e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Turismo de Portugal, o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva será entregue na Fundação Calouste Gulbenkian, no próximo dia 1 de Novembro às 17h00.
Nas edições anteriores, o Prémio Helena Vaz da Silva já foi entregue ao fotógrafo alemão Thomas Struth (2024), a Jorge Chaminé, Presidente do Centro Europeu da Música (2023), à maestrina ucraniana Oksana Lyniv (2022), à coreógrafa de dança contemporânea belga Anne Teresa De Keersmaeker (2021), ao poeta português e bibliotecário da Biblioteca do Vaticano José Tolentino Mendonça (2020), à física italiana Fabiola Gianotti (2019), à historiadora e locutora britânica Bettany Hughes (2018), ao cineasta alemão Wim Wenders (2017), ao cartoonista editorial francês Jean Plantureux, conhecido como Plantu, e ao filósofo português Eduardo Lourenço (ex aequo, 2016), ao músico e maestro espanhol Jordi Savall (2015), ao escritor turco e Prémio Nobel Orhan Pamuk (2014) e ao escritor italiano Claudio Magris (2013).
Nascida em Lisboa em 1944, Maria João Pires tocou pela primeira vez em público aos quatro anos. Aluna de piano de Campos Coelho, estudou também com Francine Benoît.
Como solista de concerto e em recital, tornou-se na mais célebre pianista portuguesa de sempre e uma das artistas mais destacadas internacionalmente. Para além dos concertos, gravou para a editora Erato ao longo de quinze anos e para a Deutsche Grammophon durante vinte anos.
Desde a década de 1970, tem-se dedicado a refletir sobre a influência da arte na vida, nas comunidades. Em 1999 criou o Centro Belgais para o Estudo das Artes, lugar onde oferece regularmente workshops interdisciplinares para músicos profissionais e amadores, bem como concertos e gravações.