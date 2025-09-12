Maria João Pires vence Prémio Europeu Helena Vaz da Silva

"Maria João Pires é uma das pianistas mais poéticas e influentes da Europa”, diz o júri do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural que decidiu este ano atribuir à pianista portuguesa a distinção.

“Este reconhecimento europeu presta homenagem à excecional contribuição de uma das maiores pianistas do nosso tempo para a promoção do património cultural e dos valores europeus”, pode ler-se no comunicado a que a Renascença teve acesso.

O júri do prémio presidido por Maria Calado, Presidente do Centro Nacional de Cultura destaca Maria João Pires não só como uma “extraordinária intérprete”, bem como “uma educadora visionária, uma pensadora cultural e uma revolucionária silenciosa no domínio do património musical”.

“A sua carreira, profundamente enraizada nos valores da empatia, da inclusão e da excelência artística, encarna a missão do Prémio Helena Vaz da Silva: sensibilizar o público para o património cultural europeu através de um envolvimento humanista e de impacto”.

Composto por especialistas independentes nos campos da cultura, património e comunicação de vários países europeus, o júri integrou este ano Francisco Pinto Balsemão (Portugal), Presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa, Piet Jaspaert (Bélgica), Vice-Presidente da Europa Nostra, João David Nunes (Portugal), Vice-Presidente do Clube Português de Imprensa, Guilherme d'Oliveira Martins (Portugal), Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Irina Subotić (Sérvia), Membro da Europa Nostra Sérvia e Marianne Ytterdal (Noruega), Membro do Conselho da Europa Nostra.

Numa primeira reação ao prémio, a pianista Maria João Pires mostra-se honrada. “Ter um prémio corresponde a ter uma honra. Ter uma honra e tomar consciência dela, é lembrar ao pormenor todas as pessoas que deram do seu tempo, colaboraram e ajudaram a que essa honra fosse atribuída. Por isso a minha primeira reação será sempre dizer "muito obrigado" a todos por esta oportunidade”, afirma a artista fundadora do Centro de Belgais, em Castelo Branco.