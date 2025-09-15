Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Emmys. "The Studio" vence mais estatuetas, "Adolescência" faz história nas minisséries

15 set, 2025 - 08:10 • João Malheiro

"The Pitt" venceu no Drama, mas dividiu muitos prémios com "Severance".

A+ / A-

A 77.ª edição dos Emmys decorreu durante a madrugada desta segunda-feira e a série "The Studio" saiu da cerimónia com mais estatuetas, somando 13 na categoria da Comédia. "The Pitt" venceu no Drama, mas dividiu muitos prémios com "Severance", enquanto nas Minisséries "Adolescência" e "The Penguin" estiveram em destaque.

Seth Rogen venceu o prémio de Melhor Ator em Comédia, enquanto nas categorias de representação feminina foi a série "Hacks" a dominar: Jean Smart venceu Melhor Atriz e Hannah Einbinder conquistou Melhor Atriz Secundária.

Nas minisséries, "Adolescência" e "The Penguin" empataram em número de estatuetas, dividindo nove entre si. No entanto, a série da Netflix sobre um jovem radicalizado na Internet conquistou a categoria de Melhor Minissérie, Melhor Ator para Stephen Graham, Melhor Atriz Secundária para Erin Doherty e Melhor Ator Secundário para o ator de 15 anos Owen Cooper - o mais jovem de sempre a ganhar um Emmy.

"The Penguin", inserido na nova saga "The Batman" da DC Studios, conseguiu ganhar prémios mais técnicos, contudo ainda arrecadou o prémio de Melhor Atriz para Cristin Milioti.

No Drama, "The Pitt" conquistou Melhor Série, Melhor Ator para Noah Wyle e Melhor Atriz Secundária para Katherine LaNasa. No entanto, quem ganhou mais estatuetas nesta categoria foi "Severance", saindo com oito prémios, a maioria técnicos. Britt Lower conquistou Melhor Atriz e Tramell Tillman foi vencedor em Melhor Ator Secundário - o prémio ator negro a receber este prémio.

Destaque, ainda, para a vitória de Stephen Colbert pelo The Late Night Show no Emmy de Melhor Talk Show, um galardão que conquista depois da CBS anunciar o fim do programa, sob suspeita de pressão política por parte da administração Trump.

Ana Galvão no país da "Adolescência"

Watch Party

Ana Galvão no país da "Adolescência"

Bem-vindos à Watch Party! Neste primeiro episódio (...)

A lista de todos os vencedores:

Melhor série dramática - 'The Pitt', HBO Max

Melhor atriz em série dramática - Britt Lower, Severance, Apple TV+

Melhor ator em série dramática - Noah Wyle, 'The Pitt', HBO Max

Melhor atriz secundária em série dramática - Katherine LaNasa, 'The Pitt', HBO Max

Melhor ator secundário em série dramática - Tramell Tillman, 'Severance', Apple TV+

Melhor série de comédia - 'The Studio', Apple TV+

Melhor atriz em série de comédia - Jean Smart, 'Hacks', HBO Max

Melhor ator em série de comédia - Seth Rogen, 'The Studio', Apple TV+

Melhor atriz secundária em série de comédia - Hannah Einbinder, 'Hacks', HBO Max

Melhor ator secundário em série de comédia - Jeff Hiller, 'Somebody Somewhere', HBO Max

Melhor minissérie ou série de antologia - 'Adolescência', Netflix

Melhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme - Cristin Milioti, 'The Penguin', HBO Max

Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme - Stephen Graham, 'Adolescência', Netflix

Melhor atriz secundária em minissérie, antologia ou filme - Erin Doherty, 'Adolescência', Netflix

Melhor ator secundário em minissérie, antologia ou filme - Owen Cooper, 'Adolescência', Netflix

Melhor realização em série dramática - Adam Randall, 'Slow horses', Apple TV+

Melhor realização em série de comédia - Seth Rogen e Evan Goldberg, 'The Studio', Apple TV+

Melhor realização em minissérie, série de antologia ou filme - Philip Barantini, 'Adolescência', Netflix

Melhor escrita para série dramática - Dan Gilroy, 'Andor', Disney+

Melhor escrita para série de comédia - Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, 'The Studio', Apple TV+

Melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme - Jack Thorne e Stephen Graham, 'Adolescência', Netflix

Melhor série de Variedades - 'Last Week Tonight With John Oliver', HBO Max

Melhor série de Variedades, talk show - 'The Late Show With Stephen Colbert', CBS

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 15 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou