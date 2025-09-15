Emmys. "The Studio" vence mais estatuetas, "Adolescência" faz história nas minisséries

15 set, 2025 - 08:10 • João Malheiro
A 77.ª edição dos Emmys decorreu durante a madrugada desta segunda-feira e a série "The Studio" saiu da cerimónia com mais estatuetas, somando 13 na categoria da Comédia. "The Pitt" venceu no Drama, mas dividiu muitos prémios com "Severance", enquanto nas Minisséries "Adolescência" e "The Penguin" estiveram em destaque.
Seth Rogen venceu o prémio de Melhor Ator em Comédia, enquanto nas categorias de representação feminina foi a série "Hacks" a dominar: Jean Smart venceu Melhor Atriz e Hannah Einbinder conquistou Melhor Atriz Secundária.
Nas minisséries, "Adolescência" e "The Penguin" empataram em número de estatuetas, dividindo nove entre si. No entanto, a série da Netflix sobre um jovem radicalizado na Internet conquistou a categoria de Melhor Minissérie, Melhor Ator para Stephen Graham, Melhor Atriz Secundária para Erin Doherty e Melhor Ator Secundário para o ator de 15 anos Owen Cooper - o mais jovem de sempre a ganhar um Emmy.
"The Penguin", inserido na nova saga "The Batman" da DC Studios, conseguiu ganhar prémios mais técnicos, contudo ainda arrecadou o prémio de Melhor Atriz para Cristin Milioti.
No Drama, "The Pitt" conquistou Melhor Série, Melhor Ator para Noah Wyle e Melhor Atriz Secundária para Katherine LaNasa. No entanto, quem ganhou mais estatuetas nesta categoria foi "Severance", saindo com oito prémios, a maioria técnicos. Britt Lower conquistou Melhor Atriz e Tramell Tillman foi vencedor em Melhor Ator Secundário - o prémio ator negro a receber este prémio.
Destaque, ainda, para a vitória de Stephen Colbert pelo The Late Night Show no Emmy de Melhor Talk Show, um galardão que conquista depois da CBS anunciar o fim do programa, sob suspeita de pressão política por parte da administração Trump.
Watch Party
Bem-vindos à Watch Party! Neste primeiro episódio (...)
Melhor série dramática - 'The Pitt', HBO Max
Melhor atriz em série dramática - Britt Lower, Severance, Apple TV+
Melhor ator em série dramática - Noah Wyle, 'The Pitt', HBO Max
Melhor atriz secundária em série dramática - Katherine LaNasa, 'The Pitt', HBO Max
Melhor ator secundário em série dramática - Tramell Tillman, 'Severance', Apple TV+
Melhor série de comédia - 'The Studio', Apple TV+
Melhor atriz em série de comédia - Jean Smart, 'Hacks', HBO Max
Melhor ator em série de comédia - Seth Rogen, 'The Studio', Apple TV+
Melhor atriz secundária em série de comédia - Hannah Einbinder, 'Hacks', HBO Max
Melhor ator secundário em série de comédia - Jeff Hiller, 'Somebody Somewhere', HBO Max
Melhor minissérie ou série de antologia - 'Adolescência', Netflix
Melhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme - Cristin Milioti, 'The Penguin', HBO Max
Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme - Stephen Graham, 'Adolescência', Netflix
Melhor atriz secundária em minissérie, antologia ou filme - Erin Doherty, 'Adolescência', Netflix
Melhor ator secundário em minissérie, antologia ou filme - Owen Cooper, 'Adolescência', Netflix
Melhor realização em série dramática - Adam Randall, 'Slow horses', Apple TV+
Melhor realização em série de comédia - Seth Rogen e Evan Goldberg, 'The Studio', Apple TV+
Melhor realização em minissérie, série de antologia ou filme - Philip Barantini, 'Adolescência', Netflix
Melhor escrita para série dramática - Dan Gilroy, 'Andor', Disney+
Melhor escrita para série de comédia - Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, 'The Studio', Apple TV+
Melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme - Jack Thorne e Stephen Graham, 'Adolescência', Netflix
Melhor série de Variedades - 'Last Week Tonight With John Oliver', HBO Max
Melhor série de Variedades, talk show - 'The Late Show With Stephen Colbert', CBS