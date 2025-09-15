Emmys. "The Studio" vence mais estatuetas, "Adolescência" faz história nas minisséries

A 77.ª edição dos Emmys decorreu durante a madrugada desta segunda-feira e a série "The Studio" saiu da cerimónia com mais estatuetas, somando 13 na categoria da Comédia. "The Pitt" venceu no Drama, mas dividiu muitos prémios com "Severance", enquanto nas Minisséries "Adolescência" e "The Penguin" estiveram em destaque.

Seth Rogen venceu o prémio de Melhor Ator em Comédia, enquanto nas categorias de representação feminina foi a série "Hacks" a dominar: Jean Smart venceu Melhor Atriz e Hannah Einbinder conquistou Melhor Atriz Secundária.

Nas minisséries, "Adolescência" e "The Penguin" empataram em número de estatuetas, dividindo nove entre si. No entanto, a série da Netflix sobre um jovem radicalizado na Internet conquistou a categoria de Melhor Minissérie, Melhor Ator para Stephen Graham, Melhor Atriz Secundária para Erin Doherty e Melhor Ator Secundário para o ator de 15 anos Owen Cooper - o mais jovem de sempre a ganhar um Emmy.

"The Penguin", inserido na nova saga "The Batman" da DC Studios, conseguiu ganhar prémios mais técnicos, contudo ainda arrecadou o prémio de Melhor Atriz para Cristin Milioti.

No Drama, "The Pitt" conquistou Melhor Série, Melhor Ator para Noah Wyle e Melhor Atriz Secundária para Katherine LaNasa. No entanto, quem ganhou mais estatuetas nesta categoria foi "Severance", saindo com oito prémios, a maioria técnicos. Britt Lower conquistou Melhor Atriz e Tramell Tillman foi vencedor em Melhor Ator Secundário - o prémio ator negro a receber este prémio.

Destaque, ainda, para a vitória de Stephen Colbert pelo The Late Night Show no Emmy de Melhor Talk Show, um galardão que conquista depois da CBS anunciar o fim do programa, sob suspeita de pressão política por parte da administração Trump.