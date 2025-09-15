EuroDreams: Conheça a chave desta segunda-feira

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, é composta pelos números 4 - 7 - 15 - 21 - 33 - 35 e pelo Número de Sonho 1.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale dois mil euros, durante cinco anos.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.