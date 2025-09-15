Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jamiroquai no festival CoolJazz em Cascais no próximo verão

15 set, 2025 - 10:08 • Lusa

Os britânicos Jamiroquai são a primeira confirmação para o festival CoolJazz, em 2026, que acontece ao longo do mês de julho.

A+ / A-

Os britânicos Jamiroquai são a primeira confirmação para o festival CoolJazz, em 2026, que acontece ao longo do mês de julho, em Cascais, anunciou esta segunda-feira a promotora Live Experiences.

Responsável por temas como "Virtual Insanity", "Space Cowboy" e "Cosmic Girl", a banda liderada por Jason "Jay" Kay, criada na década de 1990, atua em 18 de julho no festival, segundo a promotora, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Os bilhetes para este "concerto único em Portugal" estarão à venda a partir das 10h00 de sexta-feira, dia 19 de setembro, no "site" oficial do Ageas Cool Jazz.

"Com mais de 30 anos de história e inúmeros êxitos, a banda traz ao festival a sua identidade musical inconfundível. Com Stevie Wonder como inspiração, os Jamiroquai exploraram o jazz na música eletrónica, funk, soul e disco. O resultado é uma carreira preenchida de sucessos que invadiram as pistas de dança durante décadas, com temas como "Virtual Insanity", "Cosmic Girl", "Little L" ou "Seven Days In Sunny June"", recorda a promotora.

Ao longo da carreira, os Jamiroquai já atuaram algumas vezes em Portugal, a última das quais em 2018 no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

O festival Cool Jazz regressa ao Hipódromo Manuel Possolo e ao Parque Marechal Carmona, entre 1 e 31 de julho de 2026.

Na edição deste ano atuaram no festival artistas e bandas como Benjamin Clementine, Ezra Collective, Tindersticks, Slow J, Seal, Masego e Gilsons, entre outros.

Cada uma das sete noites de CoolJazz incluiu quatro atuações, divididas por três palcos, começando com as Cascais Jazz Sessions, seguindo com uma primeira parte e o cabeça de cartaz, e terminando com as Late Nights.

O festival Ageas CoolJazz teve também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, que aconteceu aos domingos de julho no Jardim da Parada, em frente ao recinto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 15 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou