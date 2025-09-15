Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cultura

Manuel Ferreira da Silva eleito presidente da Fundação de Serralves

15 set, 2025 - 17:46 • Lusa

Manuel Ferreira da Silva substitui Isabel Pires de Lima, que renunciou ao cargo alegando falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.

A+ / A-

Manuel Ferreira da Silva substitui Isabel Pires de Lima na Fundação de Serralves, no Porto. O novo administrador e presidente do Conselho de Administração foi eleito esta segunda-feira, por unanimidade.

O novo presidente da Fundação de Serralves já tinha sido "administrador e vice-presidente, tendo um conhecimento profundo da instituição e uma carreira reconhecida nas áreas da cultura e da gestão", refere a instituição, em comunicado enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na reunião desta segunda-feira, também foi aceite a renúncia da administradora Carmo Oliveira.

Isabel Pires de Lima deixa Fundação de Serralves por falta de "confiança e solidariedade"

Cultura

Isabel Pires de Lima deixa Fundação de Serralves por falta de "confiança e solidariedade"

Responsável aponta para falta de condições "ao nív(...)

"Nos termos dos Estatutos, o Conselho procederá, em momento oportuno, à eleição de um novo membro", indica a Fundação de Serralves.

Fernando Guedes, que assumiu funções como presidente interino após a demissão de Isabel Pires de Lima, continua como vice-presidente.

Isabel Pires de Lima renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração de Serralves em agosto, alegando falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou