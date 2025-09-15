Manuel Ferreira da Silva eleito presidente da Fundação de Serralves

15 set, 2025 - 17:46 • Lusa
Manuel Ferreira da Silva substitui Isabel Pires de Lima na Fundação de Serralves, no Porto. O novo administrador e presidente do Conselho de Administração foi eleito esta segunda-feira, por unanimidade.
O novo presidente da Fundação de Serralves já tinha sido "administrador e vice-presidente, tendo um conhecimento profundo da instituição e uma carreira reconhecida nas áreas da cultura e da gestão", refere a instituição, em comunicado enviado à Renascença.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Na reunião desta segunda-feira, também foi aceite a renúncia da administradora Carmo Oliveira.
Cultura
Responsável aponta para falta de condições "ao nív(...)
"Nos termos dos Estatutos, o Conselho procederá, em momento oportuno, à eleição de um novo membro", indica a Fundação de Serralves.
Fernando Guedes, que assumiu funções como presidente interino após a demissão de Isabel Pires de Lima, continua como vice-presidente.
Isabel Pires de Lima renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração de Serralves em agosto, alegando falta de "condições de confiança e solidariedade institucional" para o exercer.