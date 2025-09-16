Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Euromilhões: A chave desta terça-feira que vale 39 milhões

16 set, 2025 - 20:20 • Redação

Confira os números e as estrelas da sorte do sorteio 074/2025.

A+ / A-

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 16 de setembro de 2025, é composta pelos números 1 - 9 - 13 - 35 - 40 e pelas estrelas 5 e 6.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 39 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou