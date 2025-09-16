Morreu Tomas Lindberg, vocalista dos At The Gates

O músico sueco Tomas Lindberg, mais conhecido por ser a voz da banda de heavy-metal At The Gates, morreu, vítima de cancro, anunciou esta terça-feira a família à estação do seu país de origem SVT.

No dia 15 de agosto, a banda de "Slaughter of the Soul" tinha anunciado, através de uma publicação nas redes sociais, que Lindberg estava hospitalizado desde maio, depois de ter sido diagnosticado com um cancro na boca e no palato no final de 2023.

Na altura, Lindberg mostrava-se satisfeito por ter gravado a voz para um novo álbum na véspera da operação que lhe retirou uma parte afetada pela doença.

"Por isso, as vozes foram gravadas ANTES do resto do disco... Um pouco diferente, mas foi bom ter conseguido fazê-lo. Decidimos agora não esperar mais para lançar este disco. Tínhamos planeado esperar para ver se e quando eu seria capaz de cantar de novo, para podermos lançar o disco com concertos", escreveu o músico, parte fundamental da música extrema da década de 1990 e da viragem do século, através de bandas como Disfear, Lock Up, The Crown ou Skitsystem.

Na mesma mensagem, Tomas Lindberg escreveu: "Por favor respeitem que não queremos tornar isto numa grande coisa, e que eu não vou responder a entrevistas sobre o cancro, o tratamento ou a recuperação. Queríamos que isto estivesse cá fora, porque queríamos explicar aos fãs o porquê de estarmos em silêncio por tanto tempo".

"Espero que estejam todos bem. Tomem conta de vocês, das vossas pessoas queridas e do tempo que têm nesta terra", concluía o também professor de estudos sociais.