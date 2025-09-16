Novo museu MACAM vence Prémio Gulbenkian Património

É um dos mais recentes museus portugueses. O MACAM - Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, em Lisboa, foi hoje distinguido com o Prémio Gulbenkian Património – Maria Teresa e Vasco Vilalva 2025, no valor de 50 mil euros.

De acordo com o júri presidido pelo ex-presidente do Centro Cultural de Belém, António Lamas, a intervenção no Palácio Condes da Ribeira revela um “equilíbrio cativante entre a salvaguarda e restauro patrimoniais e as exigências estruturais, funcionais e estéticas dos novos equipamentos.”

O MACAM foi escolhido entre 23 candidaturas. O júri não só destaca a reabilitação e a ampliação do Palácio Condes da Ribeira Grande, como a “excecional qualidade da coleção exposta” no museu, bem como a “eficácia da museografia e da expografia”.

Este museu além de dar a conhecer a coleção privada de Armando Martins contempla também um espaço de hotel. O “modelo de gestão adotado, delineado para que o funcionamento do museu seja parcialmente sustentado com as receitas do hotel” é também destacado pelo júri do Prémio Gulbenkian Património – Maria Tereza e Vasco Vilalva 2025.

Na história deste palacete no eixo Alcântara-Belém, refere o júri estão várias vivências. António Lamas indica que se trata de “uma das mais importantes edificações palacianas lisboetas de meados do século XVIII. Ao longo do século XX, o vasto edifício foi, na quase totalidade da sua área, ocupado por instituições escolares, a mais duradoura das quais, a Escola Secundária Rainha Dona Amélia.”

Adquirido por Armando Martins em 2006, o palácio foi intervencionado entre 2018 e 2025 com a assinatura dos arquitetos João Pedras e Hélder da Silva Cordeiro, do gabinete de arquitetura Metro Urbe. Este é o segundo prémio que o MACAM vence. Já antes o edifício novo contruído nas traseiras e que integra o museu como espaço de exposições temporárias tinha sido distinguido.

Além do prémio há também três menções honrosas

Este ano, o júri selecionou três projetos a que atribuiu menções honrosas. Foram distinguidos o Museu Mineiro do Lousal; a Casa do Passal — Museu Aristides de Sousa Mendes e a Igreja de Nossa Senhora da Lagoa, em Monsaraz.

O Museu Mineiro do Lousal, inaugurado em 2001 está instalado no antigo edifício da Central Elétrica das minas de pirites do Lousal. O museu foi alvo de uma requalificação em 2024.

Já quanto à recuperação da Casa do Passal, onde está o Museu Aristides de Sousa Mendes, em comunicado, a Gulbenkian destaca “a recuperação do edifício, baseada num estudo escrupuloso das pré-existências; e, por outro, a recuperação da memória de Aristides de Sousa Mendes”.

Quanto à Igreja de Nossa Senhora da Lagoa, classificada como Monumento Nacional em 1986, “é um exemplo da arquitetura da contrarreforma de D. João III” que foi reabilitada. “Houve lugar a um abrangente e criterioso restauro de talhas, retábulos e altares, e uma expressiva intervenção de luminotecnia, num trabalho exemplar de arquitetos, restauradores, arqueológos, luminotécnicos e construtores, mas também a interação junto das autoridades, entidades eclesiásticas e população local”, refere o comunicado.

Criado em 2007, o Prémio Gulbenkian Património presta homenagem a Vasco Vilalva e tem como objetivo distinguir intervenções exemplares em bens móveis e imóveis de valor cultural, estimulando a preservação e a recuperação do património.