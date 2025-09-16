Pronto para a magia? Coimbra convida esta semana famílias para "Encontros Mágicos"

16 set, 2025 - 13:34 • Redação
Cartas, chapéus, arcos e cordas que puxam sorrisos. Coimbra recebe esta terça-feira a 29.ª edição do mais antigo Festival Internacional de Magia, “Encontros Mágicos”, com mais de 70 espetáculos até 21 de setembro.
São seis dias com 14 companhias vindas de oito países. “É, na verdade, uma desculpa para que as pessoas visitem e vivam Coimbra, com uma amostra fantástica do que se faz nas várias áreas de magia por todo o mundo”, elogia à Renascença o mágico e diretor artístico do evento, Luís de Matos.
A cidade convida toda a família a espreitar o mundo do ilusionismo, com performances de rua gratuitas. Para além de dois artistas portugueses, Alemanha, Argentina, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos da América, Inglaterra e Itália são países representados neste elenco mágico.
E não é preciso saber português para surpreender. “Este festival destina-se a um público familiar e transgeracional que não escolhe idade ou género, nem estrato socioeconómico ou cultural porque a magia é uma linguagem internacional”, aponta Luís.
Misturam-se, assim, as gentes das vilas de Coimbra com os curiosos dali e d’acolá. “Sem querer ofender outra qualquer arte, um espetáculo de magia é provavelmente o único espetáculo em que pessoas de todas as idades aproveitam e estimulam a capacidade de sonhar por via da ilusão em palco”, defende o artista organizador.
Por norma com 20 mil visitantes, quem vem “salta de praças para jardins” para não perder a programação diária que ronda não só as praças principais conimbricenses, como também as redondezas. O segmento “Magia na Região” descentraliza, por isso, alguns mágicos convidados a atuar pelas freguesias de São João do Campo, Trouxemil, Loreto e Brasfemes.
“Magia Solidária” no Hospital Pediátrico e no Estabelecimento Prisional de Coimbra e as “Aulas de Magia” para crianças do primeiro e segundo ciclo e ainda jovens da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Coimbra (APPDA) também fazem parte do alinhamento.
“São momentos de alegria que levamos a contextos particularmente sensíveis”, afirma a diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Coimbra e também responsável pela organização do evento, Maria Carlos Pêgo.
Nas noites desta sexta-feira e sábado estão agendadas as apresentações da “Gala Internacional” no Convento São Francisco, com mais de mil lugares. Para Luís de Matos, “é uma mistura que provavelmente nunca mais se repete”, com campões mundiais na especialidade
“Parece que o festival de ano para ano nos surpreende mais”, comenta a diretora de Cultura de Coimbra. E neste troca e baralha de cenários vão se exibir espetáculos “desde as grandes ilusões ao humor e mentalismo com números surpreendentes”, diz o diretor artístico.
Esta atuação à porta fechada é o único momento pago no festival, que segue a tradição do mágico português inaugurador, Hortiny (de verdadeiro nome José Carlos Gomes).
“Estive na primeira edição de 1992 como artista convidado e, em 1998, contactei a câmara para resgatar e alargar a segunda edição de um único espetáculo para vários dias de programação, que até hoje não pararam de se realizar”, recorda Luís de Matos.
“‘Encontros Mágicos’ é muito mais do que um festival de magia. Já faz parte da própria identidade e história da cidade”, reforça Maria.
Como estes encontros estão na agenda familiar de muitos portugueses, os mais novos saem de lá “ou cuscos por saber mais ou simplesmente espectadores militantes de magia”, acrescenta o mágico. “É como naquela fase em miúdo quando respondia o que queria ser quando fosse grande: um dia queremos ser astronautas, médicos, jogadores de futebol e noutro dia queremos ser mágicos.”
E a magia ainda tem um pulsar saudável? “A magia está o mais viva possível”, responde Luís de Matos, como raspanete a quem sequer duvida da vitalidade deste ofício. “A qualquer momento podemos voltar ao prime time e em qualquer estação de televisão, mas a melhor forma de usufruirmos da arte mágica é vivê-la ao vivo e em direto.”