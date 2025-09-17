Camané e Janeiro nomeados para os Grammy Latinos

Para o músico Janeiro, esta é uma estreia nas nomeações nos Grammy Latinos, às quais chega com o terceiro de originais a solo.

Camané já tinha estado nomeado para os Grammy Latinos em 2020, juntamente com o pianista Mário Laginha, com o álbum "Aqui está-se sossegado", a partir do repertório de fado.

O fadista Camané está nomeado com o álbum "Ao vivo no CCB - Homenagem a José Mário Branco" , na categoria de "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", enquanto Janeiro é candidato ao Grammy Latino de "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa", com o disco "Fugacidade" .

Os músicos portugueses Camané e Janeiro estão nomeados para os prémios de música Grammy Latinos , que serão entregues a 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi esta quarta-feira anunciado.

Em abril passado, Camané foi distinguido nos Play, os prémios da música portuguesa, na categoria de "Melhor Álbum de Fado" com este disco ao vivo, editado com o selo da Warner Music Portugal.

O álbum inclui 18 canções com poemas de David Mourão-Ferreira, Alexandre O"Neill, Manuela de Freitas ou do próprio José Mário Branco, todas musicadas por ele.

Em entrevista à Lusa em 2024, quando o álbum saiu, Camané recordava a relação de aprendizagem e de trabalho de duas décadas com aquele cantautor, arranjador e produtor, que morreu em 2019.

"Ele criou uma sonoridade para mim, mesmo nos fados tradicionais, no meu fado, ajudou-me a criar essa sonoridade. [...] Eu sinto que o José Mário foi mais um professor que eu tive na vida", disse Camané, 58 anos.

“Uma nomeação para a música portuguesa”

Janeiro recebeu a notícia com “muita admiração” e com “gratidão”. A nomeação para o Grammy Latino “é para a música portuguesa”, afirma o músico, em declarações à Renascença.

“Estou já há alguns anos a tentar melhorar a música portuguesa e tentar fazer com que ela chegue lá fora, e tantos pares também a fazer isto. É uma felicidade enorme que nós podemos partilhar enquanto portugueses”, sublinha.

Sobre o álbum “Fugacidade”, Janeiro explica que é um disco “de cura”, que começou a ser criado durante a pandemia de covid-19.

“É um álbum, acima de tudo, de cura. É uma brincadeira entre a fuga da cidade que me aconteceu na pandemia, quando comecei a escrever o álbum, e esta fugacidade interna que eu sentia e que acho que toda a gente sente no ambiente interno. Esta efemeridade, esta aceleração que é latente em toda a sociedade. Esta ausência que nós temos dos momentos. Fugacidade é um bocadinho uma ode minha à presença, ao voltar a sentir as coisas depois daquele momento estranho da pandemia”, afirma Janeiro.

Henrique Janeiro, 31 anos, natural de Coimbra e que assina musicalmente apenas com o apelido, editou "Fugacidade" em setembro do ano passado, sendo o "corolário de experiências dos últimos anos", como se lê no texto de apresentação do disco.

O músico editou há dez anos o EP de estreia, "Janeiro", gravado num estúdio caseiro. O primeiro álbum, "Frag.men.tos", chegou em 2018, ano em que participou no Festival da Canção com o tema "(sem título)".

Com uma sonoridade que mistura a canção portuguesa, a música popular brasileira, o jazz e a eletrónica, Janeiro editou ainda em 2020 o álbum "Sem Tempo", assim como a versão acústica deste, intitulada "Com Tempo".

Lançou depois, em colaboração com o músico brasileiro Paulo Novaes, o EP "Proto-colar, vol.1" e o álbum "Proto-colar, vol.2".

Atualmente a trabalhar num novo álbum, que deverá ser editado em 2026, Janeiro dedica-se também à produção musical e ao "sound design".

A 26.ª edição dos Grammy Latino é liderada pelo músico porto-riquenho Bad Bunny, com 12 nomeações, pelo álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)".

Bad Bunny atuará em Portugal a 26 e 27 de maio de 2026, no Estádio da Luz, em Lisboa, e estes concertos fazem parte de uma digressão internacional dedicada àquele álbum nomeado.

O músico é candidato em categorias como "Melhor Álbum do Ano" ou "Melhor Gravação" e "Canção do Ano", nestes casos com uma dupla nomeação em cada com as músicas "Baile Inolvidable" e "DTmF".

Da lista de nomeados dos Grammy Latinos destaque ainda para a artista trans brasileira Liniker, que soma seis nomeações com o álbum "Caju".