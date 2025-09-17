Quais são hoje os desafios da Língua Mirandesa?

17 set, 2025 - 06:00 • Lara Castro
Vinte e sete anos passaram desde a aprovação da Lei n.º 7/99 — que reconhece os direitos linguísticos dos mirandeses e o mirandês como língua de Portugal.
“Foi um marco muito importante, mas com certeza que há outras coisas que importa fazer para a preservação da língua”, afirma o presidente da Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM). Entre as prioridades, Alfredo Cameirão destaca duas: a ratificação da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias e a efetiva implementação da Estrutura de Missão para a preservação do mirandês.
A Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias foi assinada a 7 de setembro de 2021, pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, mas ainda não entrou em vigor.
Para a ratificação da Carta, é exigido que Portugal se comprometa a implementar pelo menos 35 medidas constantes na Carta.
“Nós não conseguimos ver nenhum impedimento para Portugal ratificar essa carta, porque do ponto de vista legal não há impedimentos e do ponto de vista financeiro, de gastar mais dinheiro, também não vemos que haja impedimentos, até porque muitas das medidas que a carta preconiza já estão no terreno”, sublinha Alfredo Cameirão.
A carta permitirá que o mirandês seja usado como uma língua regional, em todos os campos da sociedade, sendo um instrumento internacional dedicado especificamente à proteção da língua. A ratificação da carta implicará também uma monitorização por parte do Conselho da Europa.
Além da Carta, Alfredo Cameirão insiste na necessidade de colocar a nova estrutura de missão no terreno. “Importa ter as coisas no terreno e a trabalhar”, diz, lembrando que será este organismo a guiar “a política linguística de preservação da língua mirandesa”.
Sendo essencial para, por exemplo, “a criação de materiais didáticos e a formação de professores de mirandês”. A estrutura de missão foi criada em março de 2025 e depende do Ministério da Cultura.
Atualmente, o mirandês é ensinado por apenas três professores, a todos os níveis de ensino, da pré-primária até ao 12º ano. Segundo a ALCM, cerca de 80% dos alunos nas escolas de Miranda do Douro escolhem a disciplina de opção de Língua Mirandesa.
“É absolutamente importante criar mais professores para ensinar o mirandês, não só nas escolas de Miranda, como em cursos, livros, educação de adultos”, refere Alfredo Cameirão.
Mas nem só de reivindicações vive o Dia da Língua Mirandesa. Há também celebração e novos projetos. “Está prevista uma celebração conjunta entre a Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas e a Associação de Língua e Cultura Mirandesa”, anuncia.
O programa conta com a presença do secretário de Estado da Cultura, o lançamento da tradução para mirandês do livro Pedro Alecrim, de António Mota — traduzido por Carlos Ferreira e Alice Ferreira — e a apresentação do projeto "Ourrieta las Palabras - Adonde mana la Lhéngua".
“Essa tradução é muito importante porque é mais um livro que permitirá acercar as gerações mais novas da língua mirandesa”, destaca o presidente. Já o novo projeto da ALCM vai ser financiado pela CCDR-N e consiste na recolha de testemunhos vivos em língua mirandesa. “É também um trabalho não só necessário, como até urgente, porque as pessoas mais velhas, pela lei da vida, muitas delas vão morrendo, e há que recolher esses testemunhos agora, porque no futuro não será possível”, conta. O objectivo é deixar esse material disponível para quem queira utilizá-lo, também do ponto de vista didático.
Apesar das dificuldades, Alfredo Cameirão acredita no futuro da língua. “Enquanto por cá andarmos cumpre-nos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para exatamente perpetuar a língua”, garante.
Para Alfredo Cameirão, a preservação do mirandês é um património coletivo: “A língua mirandesa é um património que é de todos os mirandeses, mas também de todos os portugueses e da humanidade em geral. Se a língua se perder, se deixarmos de falar e de escrever a língua, são os mirandeses que ficam mais pobres, mas também todos os portugueses e todo o mundo.”