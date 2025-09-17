Quais são hoje os desafios da Língua Mirandesa?

Vinte e sete anos passaram desde a aprovação da Lei n.º 7/99 — que reconhece os direitos linguísticos dos mirandeses e o mirandês como língua de Portugal. “Foi um marco muito importante, mas com certeza que há outras coisas que importa fazer para a preservação da língua”, afirma o presidente da Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM). Entre as prioridades, Alfredo Cameirão destaca duas: a ratificação da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias e a efetiva implementação da Estrutura de Missão para a preservação do mirandês. A Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias foi assinada a 7 de setembro de 2021, pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, mas ainda não entrou em vigor. Para a ratificação da Carta, é exigido que Portugal se comprometa a implementar pelo menos 35 medidas constantes na Carta. “Nós não conseguimos ver nenhum impedimento para Portugal ratificar essa carta, porque do ponto de vista legal não há impedimentos e do ponto de vista financeiro, de gastar mais dinheiro, também não vemos que haja impedimentos, até porque muitas das medidas que a carta preconiza já estão no terreno”, sublinha Alfredo Cameirão. A carta permitirá que o mirandês seja usado como uma língua regional, em todos os campos da sociedade, sendo um instrumento internacional dedicado especificamente à proteção da língua. A ratificação da carta implicará também uma monitorização por parte do Conselho da Europa.

Além da Carta, Alfredo Cameirão insiste na necessidade de colocar a nova estrutura de missão no terreno. “Importa ter as coisas no terreno e a trabalhar”, diz, lembrando que será este organismo a guiar “a política linguística de preservação da língua mirandesa”. Sendo essencial para, por exemplo, “a criação de materiais didáticos e a formação de professores de mirandês”. A estrutura de missão foi criada em março de 2025 e depende do Ministério da Cultura.

Atualmente, o mirandês é ensinado por apenas três professores, a todos os níveis de ensino, da pré-primária até ao 12º ano. Segundo a ALCM, cerca de 80% dos alunos nas escolas de Miranda do Douro escolhem a disciplina de opção de Língua Mirandesa. “É absolutamente importante criar mais professores para ensinar o mirandês, não só nas escolas de Miranda, como em cursos, livros, educação de adultos”, refere Alfredo Cameirão. Mas nem só de reivindicações vive o Dia da Língua Mirandesa. Há também celebração e novos projetos. “Está prevista uma celebração conjunta entre a Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas e a Associação de Língua e Cultura Mirandesa”, anuncia. O programa conta com a presença do secretário de Estado da Cultura, o lançamento da tradução para mirandês do livro Pedro Alecrim, de António Mota - traduzido por Carlos Ferreira e Alice Ferreira - e a apresentação do projeto "Ourrieta las Palabras - Adonde mana la Lhéngua".