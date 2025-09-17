Sandokan e Ticha Penicheiro no Convento do Beato? Só no Tribeca Lisboa

17 set, 2025 - 17:30 • Daniela Espírito Santo
O Tribeca Lisboa apresentou, esta quarta-feira, a programação oficial de mais uma sala. Desta feita, ficamos a conhecer o que será possível ver na novíssima "The Chapel", que vai ocupar a Capela do Convento do Beato, entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro.
Os destaques naturais vão para a estreia da série "Sandokan: The Pirate Prince", que conta com Ed Westwick (que muitos conhecem de "Gossip Girl"), mas também para "Feel the Magic: Ticha Penicheiro - Against All Odds", um documentário sobre a basquetebolista portuguesa que está no "Hall of Fame" da Women's NBA e que foi considerada uma das 20 melhores jogadoras de sempre na liga norte-americana.
Este último vai fechar a programação do primeiro dia, completa com "In The Hand of Dante", a abrir, e "Bugonia", de Yorgos Lanthimos. No dia seguinte, e para além de Sandokan, também será possível ver "Dreams", de Michel Franco, que conta com Jessica Chastain e foi indicado ao Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim.
No último dia a sala vai contar com "The Best You Can" e "Além do Horizonte - A Travessia".
Esta segunda edição, assegura Cara Cusumano, diretora do Tribeca Festival, em Nova Iorque, vai ficar marcada por "estreias arrojadas" saídas do "circuito internacional de festivais", com um "foco em colaborações entre os EUA e a Europa", num reflexo do próprio festival, que é "uma parceria criativa entre Lisboa e Nova Iorque".
O Tribeca Festival Lisboa já tinha revelado, recentemente, outras estreias que irão acontecer nesta edição, como "Ritas", "Charliebird", "Are We Good?", "Terra Vil", "Lua Vermelha: Nova Geração" ou "Honeyjoon". Para além disso, também estão já confirmadas as presenças de Kim Cattrall, Meg Ryan e Giancarlo Esposito.
Quem quiser comprar bilhetes para sessões individuais poderá fazê-lo a partir de 22 de setembro. Até lá, continuam disponíveis packs com seis e três sessões à escolha, à venda nos locais habituais.