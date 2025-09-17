Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sandokan e Ticha Penicheiro no Convento do Beato? Só no Tribeca Lisboa

17 set, 2025 - 17:30 • Daniela Espírito Santo

A programação oficial da nova sala de cinema do festival na Capela do Convento do Beato foi apresentada esta quarta-feira.

A+ / A-

O Tribeca Lisboa apresentou, esta quarta-feira, a programação oficial de mais uma sala. Desta feita, ficamos a conhecer o que será possível ver na novíssima "The Chapel", que vai ocupar a Capela do Convento do Beato, entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro.

Os destaques naturais vão para a estreia da série "Sandokan: The Pirate Prince", que conta com Ed Westwick (que muitos conhecem de "Gossip Girl"), mas também para "Feel the Magic: Ticha Penicheiro - Against All Odds", um documentário sobre a basquetebolista portuguesa que está no "Hall of Fame" da Women's NBA e que foi considerada uma das 20 melhores jogadoras de sempre na liga norte-americana.

Este último vai fechar a programação do primeiro dia, completa com "In The Hand of Dante", a abrir, e "Bugonia", de Yorgos Lanthimos. No dia seguinte, e para além de Sandokan, também será possível ver "Dreams", de Michel Franco, que conta com Jessica Chastain e foi indicado ao Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

No último dia a sala vai contar com "The Best You Can" e "Além do Horizonte - A Travessia".

Esta segunda edição, assegura Cara Cusumano, diretora do Tribeca Festival, em Nova Iorque, vai ficar marcada por "estreias arrojadas" saídas do "circuito internacional de festivais", com um "foco em colaborações entre os EUA e a Europa", num reflexo do próprio festival, que é "uma parceria criativa entre Lisboa e Nova Iorque".

O Tribeca Festival Lisboa já tinha revelado, recentemente, outras estreias que irão acontecer nesta edição, como "Ritas", "Charliebird", "Are We Good?", "Terra Vil", "Lua Vermelha: Nova Geração" ou "Honeyjoon". Para além disso, também estão já confirmadas as presenças de Kim Cattrall, Meg Ryan e Giancarlo Esposito.

Quem quiser comprar bilhetes para sessões individuais poderá fazê-lo a partir de 22 de setembro. Até lá, continuam disponíveis packs com seis e três sessões à escolha, à venda nos locais habituais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou