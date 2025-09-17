Totoloto: Conheça a chave desta quarta-feira

17 set, 2025 - 22:15 • Redação
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025 é composta pelos números 13 - 18 - 33 - 37 - 42 + Número da Sorte 7.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 3,4 milhões de euros.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.