António Zambujo anuncia casamento com filha de Tom Jobim

18 set, 2025 - 13:23 • Cristina Nascimento
O cantor português António Zambujo anuncia ter casado com Maria Luiza Jobim, filha do compositor brasileiro Tom Jobim.
Na rede social Instagram, o casal partilhou esta quinta-feira uma fotografia com a legenda “Just married”.
Maria Luiza Jobim, 38 anos, é também cantora e compositora. A dupla Zambujo e Jobim tem espetáculos agendados para outubro nos Coliseus de Lisboa e Porto.
Em agosto também já tinha atuado juntos no Brasil.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui