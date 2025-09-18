Menu
António Zambujo anuncia casamento com filha de Tom Jobim

18 set, 2025 - 13:23 • Cristina Nascimento

Maria Luiza Jobim, também cantora e compositora, e António Zambujo têm espectáculos em conjunto marcados para outubro, em Lisboa e no Porto.

O cantor português António Zambujo anuncia ter casado com Maria Luiza Jobim, filha do compositor brasileiro Tom Jobim.

Na rede social Instagram, o casal partilhou esta quinta-feira uma fotografia com a legenda “Just married”.

Maria Luiza Jobim, 38 anos, é também cantora e compositora. A dupla Zambujo e Jobim tem espetáculos agendados para outubro nos Coliseus de Lisboa e Porto.

Em agosto também já tinha atuado juntos no Brasil.

