Carro em contramão mata Brad Everet, ator de “Anatomia de Grey”

Morreu Brad Everet, ator da série “Anatomia de Grey” e fotógrafo de celebridades. Tinha 46 anos.



Brad Everet faleceu na sequência de uma acidente de viação, em Los Angeles, na Califórnia, informou o seu agente.

A viatura do ator da série “Anatomia de Grey” foi abalroada por outro veículo que circulava em contramão, numa via rápida.

O óbito de Brad Everet foi declarado no local do acidente. O outro condutor foi levado para o hospital com ferimentos.

Brad Everet desempenhou papéis em “Anatomia de Grey”, “Boy Meets World” e em “Os Anjos de Charlie”. Também trabalhou em “Parque Jurássico III”.

Nos últimos anos trocou a vida de ator pela de fotógrafo de celebridades em grandes eventos.