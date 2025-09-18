Menu
Fábio Porchat: "O público português dá risada quando gosta de verdade!"

18 set, 2025 - 06:15 • Maria João Costa

O humorista brasileiro tirou da gaveta vários textos que já tinha escrito e acrescentou mais uns quantos para criar “Agora é que são elas!”, a comédia que vai percorrer Portugal de norte a sul e que junta três mulheres em palco.

A+ / A-

A peça está há dois anos em palco no Brasil, com plateias cheias. Agora atravessa o Atlântico para fazer uma tournée por Portugal. “Agora é que são elas!” é uma criação do humorista brasileiro Fábio Porchat, conhecido pela sua participação no coletivo Porta dos Fundos e que junta em palco as atrizes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco.

É uma comédia que promete fazer rir e que vai percorrer várias salas de espetáculos depois da estreia a 18 de setembro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Irá estar em Lisboa, na Aula Magna, nos dias 20 e 21.

Chega ao Porto a 23 de setembro, ao Teatro Sá da Bandeira, e irá ainda aos palcos do Espaço Vita, em Braga, a 24 de setembro; ao Centro Cultural das Caldas da Rainha a 25, ao Teatro Municipal de Portimão a 27 e ao Centro de Artes de Águeda a 28 de setembro.

“Uma gaveta sem fim”

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, a partir do Brasil, Fábio Porchat explica que começou a “investigar uns texto que tinha escrito há 20 anos”.

“Fui dar uma olhada no que tinha escrito e não tinha usado ainda. Tinha uns 40 textos curtos escritos. Desses 40, olhando hoje 20 achei que faziam sentido, e desses 20, 10 eu achei muito bons”, explica o humorista.

Começou por trabalhar com a atriz Priscila Castello Branco, fizeram umas leituras e quiseram juntar mais duas atrizes ao projeto. “A gente veio de um bate-papo e queria fazer teatro”, diz Priscila, que revela que Júlia Rabello chama “gaveta sem fim” ao local de onde saíram os textos fundadores da peça.

Fábio Porchat explica que quando tinha o elenco das três atrizes reunido começou “a escrever já pensando nelas, porque é muito bom escrever pensando nas pessoas”. No palco são colocados em cena vários sketches onde as atrizes vão mudando de papéis várias vezes, encarnando várias personagens tipo.

“Eu dirijo, escrevo, mas quem vai estar lá todo dia fazendo são elas. Elas precisam gostar daqueles textos. Eu queria que as pessoas entendessem o que era uma comédia. É para dar risada!”, explica Fábio Porchat.

