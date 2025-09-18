"Faliu, não há dinheiro": ​Atriz Sofia Ribeiro denuncia incumprimento da agência Glam

18 set, 2025 - 02:04 • Redação
A atriz Sofia Ribeiro recorreu às redes sociais para denunciar falhas de pagamentos da agência Glam, que entrou em processo de insolvência lesando vários artistas.
Numa série de publicações no Instagram, a estrela das telenovelas da SIC divulgou uma troca de mensagens com Beatriz Lemos, CEO da Glam, onde reivindica pagamentos em falta.
Na resposta, Sofia Ribeiro ficou a saber que a agência faliu e não há dinheiro para pagar aos artistas e figuras públicas representadas.
“Gostava de trazer boas notícias, mas infelizmente não. A Glam fechou, está em insolvência. Eu só estou a ajudar a gestora de insolvência a fechar a porta. Faliu, não há dinheiro.”
A atriz, que terá sido lesada em 68 mil euros, segundo o Correio da Manhã, sente-se traída e revela que o caso está agora entregue à sua advogada.
“Como é possível alguém por quem nutrimos carinho, com quem dividimos momentos importantes, em quem confiámos 10 anos, ser capaz de agir com tamanha displicência e leviandade”, escreveu Sofia Ribeiro, no Instagram.
“Por não crer acreditar mantive-me em silêncio. Quando colegas e imprensa me ligaram, defendi. Pois é! Mais do que o dinheiro, a deslealdade”, acusa a protagonista de telenovelas como “Senhora do Mar”.