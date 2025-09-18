Iron Maiden atuam no Estádio da Luz em julho do próximo ano

A banda britânica Iron Maiden vai atuar no Estádio da Luz, em Lisboa, em 7 de julho do próximo ano, um ano depois da passagem pela MEO Arena, também na capital portuguesa, anunciou esta quinta-feira a promotora.

O concerto vai acontecer no âmbito da digressão "Run For Your Lives", a mesma da mais recente passagem por Lisboa, por a banda "estar a adorar" a "tournée".

"Os fãs têm sido incríveis, o alinhamento está perfeito para o 50.º aniversário, o espetáculo é, provavelmente, o nosso melhor de sempre e a procura de bilhetes tem sido extraordinária, com praticamente tudo esgotado e mais de um milhão de fãs presentes. Por isso, pensamos que deveríamos fazer mais alguns concertos na Europa antes de seguir para outras partes do mundo", afirmou o baixista Steve Harris, citado em comunicado.

Na mesma nota à imprensa, o "manager" do conjunto britânico, Rod Smallwood, mostrou-se satisfeito por "a grande maioria dos fãs" ter respeitado o pedido "para limitar severamente o uso de telemóveis nos concertos, mantendo-os idealmente no bolso durante toda a atuação, especialmente nas áreas de pé em frente ao palco".