Iron Maiden atuam no Estádio da Luz em julho do próximo ano

18 set, 2025 - 14:32 • Lusa
A banda britânica Iron Maiden vai atuar no Estádio da Luz, em Lisboa, em 7 de julho do próximo ano, um ano depois da passagem pela MEO Arena, também na capital portuguesa, anunciou esta quinta-feira a promotora.
O concerto vai acontecer no âmbito da digressão "Run For Your Lives", a mesma da mais recente passagem por Lisboa, por a banda "estar a adorar" a "tournée".
"Os fãs têm sido incríveis, o alinhamento está perfeito para o 50.º aniversário, o espetáculo é, provavelmente, o nosso melhor de sempre e a procura de bilhetes tem sido extraordinária, com praticamente tudo esgotado e mais de um milhão de fãs presentes. Por isso, pensamos que deveríamos fazer mais alguns concertos na Europa antes de seguir para outras partes do mundo", afirmou o baixista Steve Harris, citado em comunicado.
Na mesma nota à imprensa, o "manager" do conjunto britânico, Rod Smallwood, mostrou-se satisfeito por "a grande maioria dos fãs" ter respeitado o pedido "para limitar severamente o uso de telemóveis nos concertos, mantendo-os idealmente no bolso durante toda a atuação, especialmente nas áreas de pé em frente ao palco".
"Infelizmente houve exceções, mas, na generalidade, a compreensão e a cooperação dos fãs fez uma diferença colossal na atmosfera de cada concerto, aumentando enormemente o prazer da banda e do público", acrescentou.
Fundados em 1975, os britânicos Iron Maiden têm sido presença recorrente em Portugal. O baixista Steve Harris chegou a ter um bar em Faro durante mais de 20 anos e a banda foi mesmo cabeça de cartaz da edição de 2011 da Concentração de Motos da capital algarvia.
O primeiro disco dos Iron Maiden com Bruce Dickinson na voz, "The Number of the Beast" (1982), projetou-os em definitivo para a linha da frente do género musical, sendo autores de múltiplos clássicos dentro do metal como "Somewhere in Time" e "Fear of the Dark".
Os bilhetes -- com valores entre 65 e 90 euros, segundo o "site" do SL Benfica - vão estar em pré-venda nas lojas FNAC durante 24 horas em 23 de setembro, com a venda geral a acontecer a partir de dia 27.