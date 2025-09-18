Menu
  • Noticiário das 12h
  • 18 set, 2025
No Dia Internacional da Paz, a ONU e a UNICEF convidam todos a pendurar uma bandeira branca na janela

18 set, 2025 - 11:52 • Catarina Severino Alves

Através do movimento "Janela Branca pela Paz", o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC) e a UNICEF Portugal querem sensibilizar a população para a quantidade de pessoas no mundo que vive em situação de guerra.

Neste Dia Internacional da Paz, celebrado a 21 de setembro, o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC) e a UNICEF Portugal convidam todos a pendurar uma bandeira branca na janela, num gesto de apelo conjunto à cultura da Paz.

O movimento “Janela Branca pela Paz” surgiu em 2024 e visa “sensibilizar a população para os conflitos ativos e para a quantidade de pessoas no mundo que vive em situações de violência”. Através da ação, as instituições organizadoras apelam ainda aos líderes e decisores políticos que não desistam das negociações de paz, privilegiando “o diálogo e a diplomacia na resolução de disputas”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Todas as pessoas e instituições são convidadas a participar na iniciativa. Basta pendurar um lençol, bandeira, toalha ou qualquer outro item de cor branca na janela de casa ou do local de trabalho, de forma visível.

No ano passado, várias personalidades, como Catarina Furtado, Cristina Ferreira, José Luís Peixoto, Marisa Liz, Nelson Évora e Rita Blanco, deram a cara pela iniciativa, levando milhares de pessoas a estender tecidos brancos nas janelas. No Instagram, foram publicadas 184 publicações com #JanelaBrancaPelaPaz.

A iniciativa pretende ainda criar uma corrente online de solidariedade, esperança e empatia com todos os que estão a viver em ambiente de conflito e guerra, relembrando os impactos que têm – “perda de vidas, destruição de casas, escolas, hospitais e o retrocesso ou estagnação do processo económico e social”.

Segundo a Organização das Nações Unidas, este é o momento com maior número de conflitos violentos desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 2 mil milhões de pessoas – o que corresponde a um quarto da população mundial – vivem em regiões afetadas por conflitos e guerras. As crianças são as mais afetadas, sendo que 1 em cada 6 no mundo vive neste contexto.

Os participantes desta iniciativa podem partilhar uma fotografia ou vídeo da sua janela, identificando a conta do Instagram da @JanelaBrancaPelaPaz e o hashtag #Janela BrancaPelaPaz.

