Programa de Jimmy Kimmel suspenso após comentários sobre Charlie Kirk

A estação de televisão ABC, detida pela Walt Disney, anunciou esta quarta-feira que vai suspender indefinidamente a emissão do programa “Jimmy Kimmel Live”.

Em causa estão declarações do apresentador sobre o assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador e aliado de Donald Trump, que suscitaram duras críticas por parte do presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Anteriormente, o grupo mediático Nexstar Media Group Inc. tinha revelado que deixará de transmitir o programa nas suas 32 afiliadas da ABC, referindo-se especificamente aos comentários proferidos por Kimmel. “As declarações do Sr. Kimmel sobre a morte do Sr. Kirk são ofensivas e insensíveis, sobretudo num momento crítico do discurso político nacional”, afirmou Andrew Alford, presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar. Ainda durante o dia de quarta-feira, o presidente da FCC, Brendan Carr, apelou publicamente às emissoras locais para que suspendessem a transmissão do programa na grelha da ABC. A morte do comentador conservador Charlie Kirk continua a gerar reações intensas nos Estados Unidos, tendo já resultado no despedimento de vários profissionais em diferentes setores. As punições foram motivadas por comentários críticos ou considerados ofensivos feitos nas redes sociais.

Um dos casos mais mediáticos foi o da colunista Karen Attiah, despedida do “Washington Post” após partilhar publicações onde criticava a apatia americana face à violência política e denunciava padrões raciais duplos. A jornalista rejeita qualquer incitamento ao ódio e garante que não celebrou a morte de Kirk. “Fui despedida sem sequer uma conversa. A minha intenção foi debater padrões de desigualdade, não atacar colegas ou incentivar violência”, escreveu na plataforma Substack.

Outro caso envolveu Matthew Dowd, comentador da MSNBC, que, durante uma emissão ao vivo, classificou Kirk como “uma das figuras mais divisivas” e sugeriu que o seu discurso poderia alimentar um ambiente de ódio. Apesar de ter pedido desculpa e alegado que os comentários foram mal interpretados, foi despedido.