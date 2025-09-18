Menu
Programa de Jimmy Kimmel suspenso após comentários sobre Charlie Kirk

18 set, 2025 - 00:15 • Reuters

Em causa estão declarações do apresentador sobre o assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador e aliado de Donald Trump.

A+ / A-

A estação de televisão ABC, detida pela Walt Disney, anunciou esta quarta-feira que vai suspender indefinidamente a emissão do programa “Jimmy Kimmel Live”.

Em causa estão declarações do apresentador sobre o assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador e aliado de Donald Trump, que suscitaram duras críticas por parte do presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Anteriormente, o grupo mediático Nexstar Media Group Inc. tinha revelado que deixará de transmitir o programa nas suas 32 afiliadas da ABC, referindo-se especificamente aos comentários proferidos por Kimmel.

“As declarações do Sr. Kimmel sobre a morte do Sr. Kirk são ofensivas e insensíveis, sobretudo num momento crítico do discurso político nacional”, afirmou Andrew Alford, presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar.

Ainda durante o dia de quarta-feira, o presidente da FCC, Brendan Carr, apelou publicamente às emissoras locais para que suspendessem a transmissão do programa na grelha da ABC.

