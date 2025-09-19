Exposições na Gulbenkian com entrada gratuita para jovens até aos 18 anos

19 set, 2025 - 15:12 • Maria João Costa
A Fundação Calouste Gulbenkian quer incentivar o acesso à arte e ampliou dos 12 para os 18 anos a entrada gratuita dos jovens nas exposições. O anúncio surge numa altura em que abre ao público três novas exposições no Centro de Arte Moderna (CAM).
A maior exposição é a que apresenta uma nova leitura da Coleção do CAM. “Xerazade, a Coleção Interminável do CAM” dá a conhecer 160 obras de cerca de 150 artistas, explicou a curadora na apresentação.
Leonor Nazaré indica que além das obras expostas na galeria, há oito que são apresentadas noutros espaços. “Incluímos quatro livros de artista da Biblioteca de Arte da Gulbenkian e dois livros da coleção do Museu Gulbenkian. Cerca de 45 obras são da primeira metade do século e uma boa centena da segunda metade”, indica.
“Xerazade, a Coleção Interminável do CAM” que vai estar aberta ao público até 20 de setembro de 2027 é inspirada nos contos de origem persa “As Mil e uma Noites” e na figura da sua mítica narradora Xerazade.
A curadora fez questão de sublinhar que “as obras da Coleção do CAM não têm, obviamente, nada a ver com as histórias de ‘As Mil e uma Noites’”, contudo, Leonor Nazaré explicou que usou “o dispositivo ficcional” para criar a estrutura narrativa da exposição.
“Há 3 grandes princípios orientadores na exposição. Um é a questão da sedução pela palavra, pela linguagem e pela narrativa. Daí a presença muito forte da ideia do livro. A segunda questão é a de um trabalho intenso e uma luta pela sobrevivência. A terceira ideia é que há uma grande proliferação e uma grande diversidade”, elenca Leonor Nazaré.
Numa galeria onde as obras são expostas numa nova arquitetura cenográfica da autoria de Rita Albergaria, o visitante vai poder ver peças icónicas da Coleção do CAM, como o retrato de Fernando Pessoa assinado por Almada Negreiros, ou obras de Amadeo de Souza-Cardoso.
Mas há mais para ver. Em pequenos núcleos que exploram diferentes temáticas surgem desenhos, pinturas, esculturas, instalações, vídeo ou fotografia de artistas de várias gerações. Entre os nomes expostos estão Álvaro Lapa, Maria Helena Vieira da Silva, Augusto Alves da Silva, Ana Haterly, Cruzeiro-Seixas, Julião Sarmento, Paula Rego, Lourdes Castro, Maria Antónia Siza ou Fernando Lanhas.
Entre os trabalhos expostos há “15 obras novas”, explica a curadora. “São aquisições ainda não mostradas ao público”, numa exposição onde estão representados quase 60 artistas vivos.
Uma das pinturas mostrada pela primeira vez é uma obra de grandes dimensões do artista e músico Manuel João Vieira intitulada “O Colecionador” e uma encomenda à artista Sara Bichão.
Outra das novidades deste nova exposição do CAM é a legendagem que, pela primeira vez, passa a contar com um percurso com textos pensados para crianças.
Entrar na exposição da artista franco-argelina Zineb Sebira é mergulhar numa explosão de cor. Radicada entre Paris e Londres a artista propõe ao visitante uma reflexão sobre o colonialismo, as independências e as lutas de libertação africanas.
“Standing Here Wondering Which Way to Go” é uma mostra com curadoria de Rita Fabiana onde a artista trabalhou a evocação do Primeiro Festival Pan-Africano de Argel que aconteceu em 1969.
Mas a exposição é também uma oportunidade de entrar no universo pessoal da artista. O visitante pode mesmo sentar-se na sala de estar de Zineb Sebira. Na apresentação à imprensa, a criadora apresentou-se como “alguém que coleciona muitos objetos dos anos 60” e por isso decidiu “incluir” a sua coleção privada de objetos e vinis.
“Porque considero sempre importante conjugar o pessoal e o político, e a minha própria história de colonização vivida pelos meus pais e por mim que cresci em França nos anos 60, resolvi trazer para a exposição a minha sala de estar”.
A instalação que recria a sala que Zineb Sebira teve na sua casa de Brixton, em Londres chama-se “Um Modo de Vida”. “É importante lembrar que aquela zona de Londres é muito militante. Já nos anos 60 era. Estavam ali os ‘Black Panters’. Brixton já era o local de muitos movimentos anticoloniais, antifascistas e antirracistas”, lembra Zineb Sebira.
A exposição que pode ser vista até 19 de janeiro, conta este fim-de-semana com um ciclo de cinema de filmes militantes dos anos 60 e 70. Mais acima, no CAM poderá ver no espaço projeto Engawa a exposição em construção “Baile dos Bugalhos” de Francisco Trêpa até 12 de janeiro.