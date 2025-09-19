Exposições na Gulbenkian com entrada gratuita para jovens até aos 18 anos

A Fundação Calouste Gulbenkian quer incentivar o acesso à arte e ampliou dos 12 para os 18 anos a entrada gratuita dos jovens nas exposições. O anúncio surge numa altura em que abre ao público três novas exposições no Centro de Arte Moderna (CAM). A maior exposição é a que apresenta uma nova leitura da Coleção do CAM. “Xerazade, a Coleção Interminável do CAM” dá a conhecer 160 obras de cerca de 150 artistas, explicou a curadora na apresentação. Leonor Nazaré indica que além das obras expostas na galeria, há oito que são apresentadas noutros espaços. “Incluímos quatro livros de artista da Biblioteca de Arte da Gulbenkian e dois livros da coleção do Museu Gulbenkian. Cerca de 45 obras são da primeira metade do século e uma boa centena da segunda metade”, indica. “Xerazade, a Coleção Interminável do CAM” que vai estar aberta ao público até 20 de setembro de 2027 é inspirada nos contos de origem persa “As Mil e uma Noites” e na figura da sua mítica narradora Xerazade. A curadora fez questão de sublinhar que “as obras da Coleção do CAM não têm, obviamente, nada a ver com as histórias de ‘As Mil e uma Noites’”, contudo, Leonor Nazaré explicou que usou “o dispositivo ficcional” para criar a estrutura narrativa da exposição. “Há 3 grandes princípios orientadores na exposição. Um é a questão da sedução pela palavra, pela linguagem e pela narrativa. Daí a presença muito forte da ideia do livro. A segunda questão é a de um trabalho intenso e uma luta pela sobrevivência. A terceira ideia é que há uma grande proliferação e uma grande diversidade”, elenca Leonor Nazaré.

Numa galeria onde as obras são expostas numa nova arquitetura cenográfica da autoria de Rita Albergaria, o visitante vai poder ver peças icónicas da Coleção do CAM, como o retrato de Fernando Pessoa assinado por Almada Negreiros, ou obras de Amadeo de Souza-Cardoso. Mas há mais para ver. Em pequenos núcleos que exploram diferentes temáticas surgem desenhos, pinturas, esculturas, instalações, vídeo ou fotografia de artistas de várias gerações. Entre os nomes expostos estão Álvaro Lapa, Maria Helena Vieira da Silva, Augusto Alves da Silva, Ana Haterly, Cruzeiro-Seixas, Julião Sarmento, Paula Rego, Lourdes Castro, Maria Antónia Siza ou Fernando Lanhas. Entre os trabalhos expostos há “15 obras novas”, explica a curadora. “São aquisições ainda não mostradas ao público”, numa exposição onde estão representados quase 60 artistas vivos. Uma das pinturas mostrada pela primeira vez é uma obra de grandes dimensões do artista e músico Manuel João Vieira intitulada “O Colecionador” e uma encomenda à artista Sara Bichão. Outra das novidades deste nova exposição do CAM é a legendagem que, pela primeira vez, passa a contar com um percurso com textos pensados para crianças.

