"FELP" com nova temporada em 2026. Foi a terceira ficção mais vista da RTP1

19 set, 2025 - 13:27 • Daniela Espírito Santo , João Malheiro

Série de comédia da RTP deve regressar no próximo ano, ainda em data por definir. Foi o terceiro programa de ficção da RTP mais visto em 2025.

A luta (dos bonecos) continua. A série de comédia "FELP" vai ter uma nova temporada em 2026, garante à Renascença o realizador e cocriador Manuela Pureza.

Por agora, não há, ainda, uma data prevista para a estreia de novos episódios, mas há a expectativa que tal aconteça na primeira metade do próximo ano.

De acordo com dados da RTP enviados à Renascença, "FELP" é, até agora, o terceiro programa de ficção mais visto da RTP1, em 2025. A série contou com 8,8% de share e 419 mil espectadores.

Já na RTP Play, os resultados totais apontam que "FELP" é o segundo conteúdo nacional mais procurado do ano, a seguir ao programa "Ruído".

Ao todo, a série teve 192 mil reproduções e 51 mil utilizadores a assistir na plataforma digital do canal público.

"FELP" é o regresso da equipa por trás de "Pôr do Sol", um fenómeno de popularidade do canal público que teve direito a duas temporadas e uma longa-metragem lançada em salas de cinema.

Henrique Dias, Rui Melo e Manuel Pureza trazem o registo cómico já característico para uma história sobre um Portugal onde bonecos de peluche e humanos vivem em conjunto.

No entanto, os seres felpudos e pequenos são alvo de preconceito e vistos, frequentemente, como cidadãos de segunda. Uma onda de raptos é a gota de água que leva um grupo de bonecos a organizar-se em protesto por direitos iguais.

Ao longo dos episódios, vamos acompanhar o percurso deste grupo de bonecos que só queria ser tratado com respeito, mas acaba julgado em tribunal.

Ao podcast de filmes e séries da Renascença "Watch Party", Manuel Pureza refere que, através dos bonecos, a série "pode falar sobre coisas importantes e continuar a meter dedos em feridas que dão risa em vez de dor".

"O facto de serem bonecos faz deles uma minoria. Portanto, brincar com as minorias é brincar pela forma como o país olha para as minorias. Nos dias em que correm, isso está posto em causa muitas vezes", diz o realizador, sublinhando os temas do racismo e da xenofobia que se têm tornado em debates constantes no espaço público.

"O FELP aponta o dedo não só às minorias e como se organizam, mas também a como as pessoas reagem às minorias", acrescenta.

A entrevista completa a Manuel Pureza ao podcast "Watch Party" está disponível nas plataformas habituais e em rr.pt

