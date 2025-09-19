"FELP" com nova temporada em 2026. Foi a terceira ficção mais vista da RTP1

A luta (dos bonecos) continua. A série de comédia "FELP" vai ter uma nova temporada em 2026, garante à Renascença o realizador e cocriador Manuela Pureza.

Por agora, não há, ainda, uma data prevista para a estreia de novos episódios, mas há a expectativa que tal aconteça na primeira metade do próximo ano.

De acordo com dados da RTP enviados à Renascença, "FELP" é, até agora, o terceiro programa de ficção mais visto da RTP1, em 2025. A série contou com 8,8% de share e 419 mil espectadores.

Já na RTP Play, os resultados totais apontam que "FELP" é o segundo conteúdo nacional mais procurado do ano, a seguir ao programa "Ruído".

Ao todo, a série teve 192 mil reproduções e 51 mil utilizadores a assistir na plataforma digital do canal público.

"FELP" é o regresso da equipa por trás de "Pôr do Sol", um fenómeno de popularidade do canal público que teve direito a duas temporadas e uma longa-metragem lançada em salas de cinema.

Henrique Dias, Rui Melo e Manuel Pureza trazem o registo cómico já característico para uma história sobre um Portugal onde bonecos de peluche e humanos vivem em conjunto.

No entanto, os seres felpudos e pequenos são alvo de preconceito e vistos, frequentemente, como cidadãos de segunda. Uma onda de raptos é a gota de água que leva um grupo de bonecos a organizar-se em protesto por direitos iguais.

Ao longo dos episódios, vamos acompanhar o percurso deste grupo de bonecos que só queria ser tratado com respeito, mas acaba julgado em tribunal.

Ao podcast de filmes e séries da Renascença "Watch Party", Manuel Pureza refere que, através dos bonecos, a série "pode falar sobre coisas importantes e continuar a meter dedos em feridas que dão risa em vez de dor".