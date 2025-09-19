Lúcia Moniz não quer Israel na Eurovisão: Portugal deve fazer "protesto claro"

Lúcia Moniz, atriz, encenadora e cantora que conseguiu a segunda melhor prestação de Portugal na Eurovisão, pede um protesto claro de Portugal face à permanência de Israel no evento.

No podcast de filmes e séries da Renascença, "Watch Party", a artista defende que "Portugal devia ter uma posição interventiva e ser claro de que lado está", como a saída do concurso, caso Israel continue a participar.

"É um protesto. É uma forma de protestar com visibilidade", sublinha.

Para Lúcia Moniz, que o está a acontecer na Faixa de Gaza é "uma situação clara de terror". E realça que "quando começou a guerra na Ucrânia, a Rússia foi posta de fora" do Festival da Eurovisão.

"Por que é que também não há esta posição em relação a Israel?", questiona a artista.



O canal de televisão pública espanhol confirmou, na terça-feira, que, se Israel participar na próxima edição da Eurovisão, Espanha vai ficar de fora do certame.

É o quinto país a anunciar que vai boicotar a Eurovisão, depois dos Países Baixos, da Eslovénia, da Islândia e da República da Irlanda.

Se estes países não participarem nem transmitirem o evento, estamos a falar de uma perda de quase 10 milhões de espectadores, seguindo as audiências médias da edição deste ano.

A tomada de posição de Espanha é particularmente grave, porque se trata de um dos "Big Five" - os cinco países que, anualmente, mais contribuem financeiramente para a realização da Eurovisão. Para lá de Espanha, este grupo é composto por Reino Unido, Alemanha, Itália e França.

Apesar de não serem divulgados os gastos oficiais de cada país na Eurovisão, a imprensa espanhola refere que só na edição de 2024, o canal público espanhol gastou mais de meio milhão de euros para participar no concurso.

A RTP ainda não se pronunciou sobre a polémica. O canal público português tem até dezembro para indicar oficialmente se participa ou não na Eurovisão de 2026, que se realiza em Viena, capital da Áustria.

"O meu coração não tem cor" foi a canção portuguesa na Eurovisão de 1996, que teve lugar em Oslo, Noruega. Interpretada por Lúcia Moniz, a música acabou em sexto lugar, a melhor posição de sempre de Portugal no concurso até 2017. Nesse ano, em Kiev, na Ucrânia, Portugal conseguiu vencer a Eurovisão, através da canção "Amar Pelos Dois", de Salvador Sobral.

Lúcia Moniz é a convidada do episódio do Watch Party da próxima semana, dia 25 de setembro. Nesta entrevista, para lá de recordar a sua participação na Eurovisão, Lúcia Moniz fala sobre o seu papel na nova série da RTP "Espias" e reflete sobre alguns dos papéis mais marcantes da carreira.