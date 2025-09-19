Memórias de família inspiraram livro que Claire Messud deixa aos filhos

“Tudo aquilo em que acreditamos” é o nome que o avô da escritora Claire Messud deu ao livro de memórias que escreveu para ela e para a sua irmã sobre a história da família.

Estas memórias, que a autora finalista do Booker Prize só leu por completo em 2017, serviram de ingrediente base ao livro “Esta Estranha e Acidentada História” (ed. ASA) que Claire Messud está a lançar em Portugal, com tradução de Vasco Gato.

O livro percorre várias gerações da família de Gaston Cassar que, em junho de 1940, despediu-se da mulher e dos filhos pequenos quando Paris caiu nas mãos dos nazis.

“O romance passa muito tempo entre os anos 40, até 2010. São sete décadas. E aquilo que resolvi fazer, foi como por uma agulha num disco, foi focar alguns momentos, algumas semanas em cada década. A ideia é ter vários pontos de vista”, explica a autora ao Ensaio Geral, da Renascença.

Segundo a autora, este é um livro para o qual passou toda a vida a preparar-se. “Quando as pessoas dizem: ‘Tens um livro dentro de ti!’, este é o livro que havia em mim. É inspirado na história da família do meu pai. Eles eram de origem francesa e viveram na então colónia da Argélia”, explica Claire Messud.

“Quando contamos as histórias elas não desaparecem"



“O romance é sobre três gerações de uma família com esse legado. Fui também inspirada pelo facto de o meu avô, quando se reformou, nos anos 70, quando eu e a minha irmã eramos crianças, escreveu-nos as suas memórias de vida, desde o casamento dos meus pais em 1928 até ao final da guerra em 1945.”

Mas foi preciso cozinhar estes ingredientes para contar a história desta família marcada pela guerra. “Temos os olhares de cinco personagens diferentes. A maioria delas fala na terceira pessoa. Mas a personagem que na estrutura corresponde mais a mim, que é da geração nascida nos anos 60, que quer ser escritora e torna-se uma escritora, a voz é na primeira pessoa”, diz a autora.

“O mundo onde eu tinha crescido, em que acreditei, um mundo pós-guerra, de otimismo” era diferente do relatado pelo avô. “Tentei juntar os mundos dos meus avós e aquele em que eu cresci, misturando os eventos históricos, não como cenário, porque eles afetam a vida das pessoas, mas em justaposição. Temos as pequenas experiências do dia-a-dia, mas também a história”, explica a autora.

Mais importante para a autora é o testemunho que acaba por deixar com este livro. “Quando contamos as histórias elas não desaparecem. Há sempre tanto que perdemos. Por isso, escrevi isto essencialmente para os meus filhos, mas também para todos, para que tenham a noção de como era o mundo”, sublinha a escritora que esteve em Lisboa.

Emocionada, Claire Messud conta: “Quando o meu avô escreveu as suas memórias, incluiu uma carta que escreveu durante a II Guerra Mundial quando pensou que ele e a minha avó poderiam morrer. Ele escreveu para os seus filhos - o meu pai e a minha tia - e dizia: “É importante saberem: nós somos mediterrâneos, latinos, católicos e franceses!”. Eu sou uma protestante da América do Norte que fala inglês”, exclama a autora.

“Para mim perceber o mundo como eles o viam é um ato de imaginação, porque o mundo como eu o conheço é muito diferente. É por isso que os romances são tão importantes”, refere a autora.

“Eles podem-nos levar através dos países, dos séculos, e tornamo-nos mais próximos porque compreendemos”, explica a autora em que tempos de extremismos defende a importância de maior entendimento e conhecimento entre os povos.