Setembro, não te leves tão a sério! Hoje a Renascença está na estrada

19 set, 2025 - 05:30 • Marina Duarte
Confesse, depois das férias, sabe muito bem regressar.
Por aqui, já estamos todos desejosos de voltar aos programas, aos convidados, às conversas com quem nos ouve, à música e às surpresas.
É por isso que esta sexta-feira vamos andar pelas ruas de Lisboa para estar com quem nos ouve. Vai poder encontrar-nos nas filas de trânsito, nos semáforos, nas passadeiras... vamos estar o dia inteiro a circular num autocarro que não vai passar despercebido.
Das sete da manhã às sete da tarde vamos andar pelas ruas da cidade, numa emissão contínua, a festejar este regresso que se quer bem-disposto, cheio de otimismo e com vontade de regressar ao trabalho ou à escola e dar o seu melhor. Vamos ter entrevistas, música e muitos convidados... até vamos dar boleia a alguns ouvintes neste autocarro Renascença.
Veja aqui onde vamos estar esta sexta-feira. Oiça esta emissão tão especial durante todo o dia e se se cruzar connnosco diga-nos adeus, buzine, junte-se à festa! Afinal, setembro só custa a quem não ouve a Renascença.