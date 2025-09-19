Setembro, não te leves tão a sério! Hoje a Renascença está na estrada

Confesse, depois das férias, sabe muito bem regressar.

Por aqui, já estamos todos desejosos de voltar aos programas, aos convidados, às conversas com quem nos ouve, à música e às surpresas.

É por isso que esta sexta-feira vamos andar pelas ruas de Lisboa para estar com quem nos ouve. Vai poder encontrar-nos nas filas de trânsito, nos semáforos, nas passadeiras... vamos estar o dia inteiro a circular num autocarro que não vai passar despercebido.

Setembro, não te leves tão a sério

Das sete da manhã às sete da tarde vamos andar pelas ruas da cidade, numa emissão contínua, a festejar este regresso que se quer bem-disposto, cheio de otimismo e com vontade de regressar ao trabalho ou à escola e dar o seu melhor. Vamos ter entrevistas, música e muitos convidados... até vamos dar boleia a alguns ouvintes neste autocarro Renascença.

Veja aqui onde vamos estar esta sexta-feira. Oiça esta emissão tão especial durante todo o dia e se se cruzar connnosco diga-nos adeus, buzine, junte-se à festa! Afinal, setembro só custa a quem não ouve a Renascença.

• Quinta do Bom Pastor/ Buraca

• 2ª Circular em direção ao Parque das Nações

• Estação do Oriente

• Avenida Infante Dom Henrique

• Santa Apolónia

• Xabregas

• Igreja de Madredeus

• Alto S. João

• Praça do Chile

• Av. Almirante Reis

• Praça da Figueira

• Rossio

• Restauradores

• Avenida da Liberdade

• Marquês de Pombal

• Avenida Fontes Pereira de Melo

• Saldanha

• Avenida da República

• Campo Pequeno





• Entrecampos