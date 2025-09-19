Menu
  • Noticiário das 6h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Emissão Especial

Setembro, não te leves tão a sério! Hoje a Renascença está na estrada

19 set, 2025 - 05:30 • Marina Duarte

Das 7h00 às 19h00, a equipa Renascença está, literalmente, na estrada!

A+ / A-

Confesse, depois das férias, sabe muito bem regressar.

Por aqui, já estamos todos desejosos de voltar aos programas, aos convidados, às conversas com quem nos ouve, à música e às surpresas.

É por isso que esta sexta-feira vamos andar pelas ruas de Lisboa para estar com quem nos ouve. Vai poder encontrar-nos nas filas de trânsito, nos semáforos, nas passadeiras... vamos estar o dia inteiro a circular num autocarro que não vai passar despercebido.

Setembro, não te leves tão a sério

Das sete da manhã às sete da tarde vamos andar pelas ruas da cidade, numa emissão contínua, a festejar este regresso que se quer bem-disposto, cheio de otimismo e com vontade de regressar ao trabalho ou à escola e dar o seu melhor. Vamos ter entrevistas, música e muitos convidados... até vamos dar boleia a alguns ouvintes neste autocarro Renascença.

Veja aqui onde vamos estar esta sexta-feira. Oiça esta emissão tão especial durante todo o dia e se se cruzar connnosco diga-nos adeus, buzine, junte-se à festa! Afinal, setembro só custa a quem não ouve a Renascença.

As Três da Manhã (7h–10h)
• Quinta do Bom Pastor/ Buraca
• 2ª Circular em direção ao Parque das Nações
• Estação do Oriente
• Avenida Infante Dom Henrique
• Santa Apolónia
• Xabregas
• Igreja de Madredeus
• Alto S. João
• Praça do Chile
• Av. Almirante Reis
• Praça da Figueira
• Rossio
• Restauradores
• Avenida da Liberdade
• Marquês de Pombal
• Avenida Fontes Pereira de Melo
• Saldanha
• Avenida da República
• Campo Pequeno

• Entrecampos
• Campo Grande
• Alameda das Universidades
• Avenida 5 de outubro
• Avenida de Berna
• Rua Marquês Sá da Bandeira
• El Corte Inglés
• Rua Marquês de Fronteira
• Amoreiras
• Campo de Ourique (via R. Ferreira Borges)
• Basílica da Estrela
• Rato
• Rua Alexandre Herculano
• Avenida da Liberdade
• Restauradores
• Av. da Liberdade
• R. Conde de Redondo
• Av. Almirante Reis
• Martim Moniz
• Av. Almirante Reis
• Alameda

• Rotunda do Areeiro
• Avenida João XXI
• Avenida de Roma
• Rotunda de Alvalade
• Avenida da Igreja
• Campo Grande
