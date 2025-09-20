Este pássaro é o primeiro animal híbrido devido às alterações climáticas

Biólogos da Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos, relataram aquele que pode ser um dos primeiros exemplos de um animal híbrido que existe devido às recentes alterações nos padrões climáticos.

Os cientistas descobriram uma ave que é o resultado natural do acasalamento entre um gaio-verde, nativo de um clima tropical, e um gaio-azul, de um clima temperado, noticiou na sexta-feira a agência Europa Press.

As duas espécies progenitoras estão separadas por sete milhões de anos de evolução, e as suas áreas de distribuição não se sobrepunham há apenas algumas décadas.

"Acreditamos que este é o primeiro vertebrado observado a hibridizar como resultado da expansão das áreas de distribuição de duas espécies devido, pelo menos em parte, às alterações climáticas", apontou Brian Stokes, estudante de pós-graduação em ecologia, evolução e comportamento na Universidade do Texas e primeiro autor do estudo, em comunicado.

Stokes observou que os híbridos vertebrados do passado eram o resultado da atividade humana, como a introdução de espécies invasoras ou a recente expansão da área de distribuição de uma espécie para outra (como os ursos polares e os ursos-cinzentos).

No entanto, este caso parece ter ocorrido quando as alterações nos padrões climáticos impulsionaram a expansão de ambas as espécies progenitoras.

Na década de 1950, a área de distribuição dos gaios-verdes, uma ave tropical que se encontra na América Central, estendia-se apenas do México até ao sul do Texas, enquanto a área de distribuição dos gaios-azuis, uma ave temperada que se encontra em todo o leste dos Estados Unidos, apenas atingia Houston, a oeste.

Raramente entravam em contacto. Mas, desde então, à medida que os gaios-verdes se expandiram para norte e os gaios-azuis para oeste, as suas áreas de distribuição convergiram para San Antonio.