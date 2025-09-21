Série "O Arquiteto" estreia-se esta segunda-feira na televisão

A série "O Arquiteto", cujo protagonista é interpretado pelo ator Rui Melo, vai estrear-se esta segunda-feira na TVI.

A trama conta a história de um arquiteto chamado Tomé Serpa, que aparenta ter uma carreira bem sucedida e uma vida exemplar, mas esconde um lado obscuro. "Tomé Serpa mantém uma vida dupla: envolve-se com várias mulheres e grava, sem consentimento, os encontros", avança o canal televisivo.

A história é "inspirada em factos públicos da sociedade portuguesa dos anos 80 e 90", mas não tem "carácter biográfico", assegura a TVI - repetindo o que já tinha sido confirmado Rui Melo ao podcast da Renascença Watch Party.

Num episódio do podcast publicado em maio passado, o ator adiantou que a série "O Arquiteto", não vai retratar os casos sexuais de Tomás Taveira, contradizendo notícias que saíram na altura a dar conta disso. "A minha personagem não se chama Tomás Taveira", referiu, logo no início da conversa, o ator, que assume que a personagem de Tomé Serpa se inspira em vários casos de assédio, mas não pretende ser uma "biopic", tratando-se de uma obra inteiramente de ficção, que pretende abordar casos de abuso sexual.

"Estou muito contente da forma como se fala deste assunto dos abusos de poder. Cada vez mais no mundo em que vivemos é importante isto ser abordado", defende Rui Melo.

"É tempo de haver um #MeToo em Portugal"



O ator acredita que "é tempo de haver um #MeToo em Portugal" e espera que a série contribua para esta discussão que "durante muito tempo foi tabu".

A série é realizada por João Maia e escrita por Patrícia Müller. Rui Melo considera que "é muito importante" que haja uma visão feminina nos guiões, para a "defesa do que é ser mulher e que é muito importante nesta série".

O ator lamenta, por outro lado, ter recebido ameaças "dos dois espectros", depois de ter partilhado uma publicação a anunciar a produção da série.

"Coisas muito agressivas, quase ameaças de morte. Pessoas que acham que o assunto não deve ser tocado e pessoas que assumem que a série iria defender uma figura que não merece a menor defesa. Tudo isso são assunções erradas", relata.