"The Summer I Turned Pretty" ganha filme após terceira temporada entre o riso e o drama

O anúncio foi feito em Paris, numa sessão especial para celebrar o encerramento da temporada, um autêntico sucesso a nível global.

A série "The Summer I Turned Pretty" (ou "O Verão em que me Apaixonei", em português), vai continuar no grande ecrã. Depois do sucesso, consolidado na recém terminada terceira temporada, a obra baseada nos livros de Jenny Han vai ganhar um filme. Han, que já tinha comandado os destinos da série da Amazon Prime, também vai ficar encarregue de escrever e dirigir a película.

O filme vai servir de conclusão à história da personagem principal, Belly Conklin, que não ficou fechada no episódio final da última temporada. Na trama - como nos livros - Belly é uma adolescente dividida entre dois irmãos, Conrad e Jeremiah. O cenário é Cousins Beach, perfeito para um primeiro amor de verão e para servir de pano de fundo a um drama romântico com adolescentes apaixonados.

A fórmula revelou-se certeira: "The Summer I Turned Pretty" é um sucesso mundial e só os dois primeiros episódios da terceira "season" arrecadaram 25 milhões de espectadores nos primeiros dias em que passaram a estar disponíveis na Amazon Prime. Amealha mais de quatro milhões de seguidores no Instagram - onde se organizaram "watch parties" para ver cada um dos onze episódios da terceira temporada. No TikTok, a "febre" não é menor, com os fãs de "TSITP" a dividirem-se entre equipas: és "Team Conrad" ou "Team Jeremiah"?

Lola Tung. Bella "tem coragem para falar de coisas difíceis"

Por falar em watch parties, o podcast da Renascença teve acesso a um press junket com a autora Jenny Han e a atriz que dá vida a Belly, Lola Tung. Respondendo às questões de jornalistas, a jovem Lola, agora com 22 anos, conta que leu os três livros da trilogia assim que a mãe lhe contou que iria fazer a série.

"Apaixonei-me por este universo. Ela [Jenna] é uma excelente contadora de histórias", atira, igualmente enamorada pela personagem a que dá corpo, a jovem Belly.

"A personagem atraiu-me porque é alguém que quer sempre ter novas experiências e seguir os seus sentimentos, que corre atrás do que o seu coração quer. Ela arrisca mais que eu", confessa, entre risos.

"Ela tem coragem para falar de coisas difíceis. Gosto disso nela, do facto dela ser emocional e deixar-se guiar pelo coração", revela, passando em revista a última temporada da série que acompanhou o seu próprio crescimento nos últimos quatro anos.