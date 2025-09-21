"The Summer I Turned Pretty" ganha filme após terceira temporada entre o riso e o drama

21 set, 2025 - 21:14 • Daniela Espírito Santo
A série "The Summer I Turned Pretty" (ou "O Verão em que me Apaixonei", em português), vai continuar no grande ecrã. Depois do sucesso, consolidado na recém terminada terceira temporada, a obra baseada nos livros de Jenny Han vai ganhar um filme. Han, que já tinha comandado os destinos da série da Amazon Prime, também vai ficar encarregue de escrever e dirigir a película.
O anúncio foi feito em Paris, numa sessão especial para celebrar o encerramento da temporada, um autêntico sucesso a nível global.
O filme vai servir de conclusão à história da personagem principal, Belly Conklin, que não ficou fechada no episódio final da última temporada. Na trama - como nos livros - Belly é uma adolescente dividida entre dois irmãos, Conrad e Jeremiah. O cenário é Cousins Beach, perfeito para um primeiro amor de verão e para servir de pano de fundo a um drama romântico com adolescentes apaixonados.
A fórmula revelou-se certeira: "The Summer I Turned Pretty" é um sucesso mundial e só os dois primeiros episódios da terceira "season" arrecadaram 25 milhões de espectadores nos primeiros dias em que passaram a estar disponíveis na Amazon Prime. Amealha mais de quatro milhões de seguidores no Instagram - onde se organizaram "watch parties" para ver cada um dos onze episódios da terceira temporada. No TikTok, a "febre" não é menor, com os fãs de "TSITP" a dividirem-se entre equipas: és "Team Conrad" ou "Team Jeremiah"?
Por falar em watch parties, o podcast da Renascença teve acesso a um press junket com a autora Jenny Han e a atriz que dá vida a Belly, Lola Tung. Respondendo às questões de jornalistas, a jovem Lola, agora com 22 anos, conta que leu os três livros da trilogia assim que a mãe lhe contou que iria fazer a série.
"Apaixonei-me por este universo. Ela [Jenna] é uma excelente contadora de histórias", atira, igualmente enamorada pela personagem a que dá corpo, a jovem Belly.
"A personagem atraiu-me porque é alguém que quer sempre ter novas experiências e seguir os seus sentimentos, que corre atrás do que o seu coração quer. Ela arrisca mais que eu", confessa, entre risos.
"Ela tem coragem para falar de coisas difíceis. Gosto disso nela, do facto dela ser emocional e deixar-se guiar pelo coração", revela, passando em revista a última temporada da série que acompanhou o seu próprio crescimento nos últimos quatro anos.
"É divertido poder interpretar tantas emoções, como ator. Como espectador também sinto que deve ser um sentimento bom ter um choro bem catártico e, logo a seguir, rir-se com as personagens", exemplifica. "Sentes que estás a participar da mesma viagem que eles. Foi isso que tentamos fazer a temporada toda", admite a jovem atriz, a quem Jenna elogia o amadurecimento.
"Têm sido uns anos bem loucos. Sinto que toda a gente cresceu nas suas personagens e à sua maneira", entende a autora, para quem os jovens atores, que assume adorar, são exemplo do que é "aprender como performers" a lidar com a visibilidade e o estrelato, especialmente quando ainda são tão novos. "Não tenho nada que não seja positivo a dizer deste elenco", sorri.
E se o "drama, muito drama" é o que cativa, inicialmente, a atenção de quem espreita pela primeira vez os livros - ou a série - tanto Jenna como Lola acreditam que o segredo é ter, pelo menos, "muitos episódios divertidos".
"Sim, há sempre drama e corações partidos, mas também acho que houve momentos muito divertidos nesta temporada. Muitos risos, muita felicidade...", remata a atriz.
Parte do press junket de "The Summer I Turned Pretty" pode ser ouvido no episódio desta semana do podcast Watch Party, que pode ser ouvido aqui ou nas principais plataformas de podcast.