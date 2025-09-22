Associação portuguesa na Alemanha celebra Camões ao som de rap

O projeto "Heróis do Rap", da Associação Amigos do Ensino da Língua Portuguesa (AELP) decorre em Colónia, na Alemanha, em 27 de setembro, para celebrar Camões "de uma forma menos académica" e "mais descontraída".

"Apresentei a ideia, a medo, aos meus colegas e eles deram-me todo o apoio", revela Maria Miguel Debonnet, presidente da AELP, uma associação que nasceu há 35 anos através de grupo de pais e professores com o intuito de apoiar financeiramente o ensino da língua e de ao mesmo tempo promover manifestações culturais.

"O projeto "Heróis do Rap" surgiu da vontade de um membro desta direção, a Manuela Oliveira, de festejar o 10 de junho, com caldo verde, bifanas e cultura. Estando a decorrer as comemorações dos 500 anos do nascimento de um dos expoentes máximos da literatura universal, decidimos dar o nosso contributo e celebrar Camões de uma forma menos académica, mais descontraída, acessível a todos e todas, mostrando a sua contemporaneidade", disse à Lusa.

A ideia inicial era fazer uns workshops de rap com as crianças e depois tê-las em palco com o rapper, o que por circunstâncias várias não se viabilizou. O passo seguinte foi encontrar um músico disposto a colaborar com o projeto.

"Chegámos a Sir Scratch através de Sam the Kid, a quem chegámos através do linguista Marco Neves. O Sir Scratch alinhou no projeto e aceitou as nossas limitações financeiras. O Marco Neves foi extremamente generoso e aceitou o nosso convite para realizar um vídeo no qual responde às perguntas sobre Camões e a língua portuguesa, enviadas por elementos da comunidade lusófona de Colónia, sócios e familiares e amigos da AELP, inteiramente "pro bono"", apontou.

Como não foi possível alugar um espaço a 10 de junho, acabaram por chegar a um centro comunitário no bairro mais português de Colónia, que os recebeu "de braços abertos" e os deixou integrar o seu festival intercultural marcado para os dias 27 e 28 de setembro, com o lema "A Diversidade Gera Cultura".

"E 10 de junho é quando alguém quer", comenta Maria Miguel Debonnet.

A iniciativa vai incluir uma projeção de vídeos pertencentes à coleção "Camões | Outros 500", uma projeção de vídeo da autoria de Marco Neves, no qual responde a perguntas da comunidade lusófona de Colónia sobre Camões e a língua portuguesa, sorteio de livros, dramatização e declamação de poemas de Camões por membros da comunidade lusófona de Colónia, as atuações do rapper e MC luso-angolano Sir Scratch e de músicos portugueses residentes em Colónia.

"Com o nosso trabalho, pretendemos promover e divulgar as culturas de língua portuguesa, através do maior número de manifestações possível. O nosso público é normalmente constituído por lusófonos e amigos da língua portuguesa", admite a presidente da AELP, no cargo desde 2023.

A AELP é uma organização sem fins lucrativos com cerca de 80 sócios que falam português dos "5 cantos do mundo" com parceiros de outras nacionalidades também. A associação organiza, desde a sua fundação, o Magusto de São Martinho realizado em estreita colaboração com a "escola de português".