Massive Attack retira músicas do Spotify e das plataformas de streaming em Israel

22 set, 2025 - 08:15 • João Malheiro
A banda Massive Attack anunciou que vai retirar as suas músicas de todas as plataformas de streaming em Israel.
Num comunicado partilhado nas redes sociais, os artistas referem que tomam esta ação em apoio à iniciativa "No Music for Genocide " (Nenhuma música para o genocídio), uma forma de boicote ao estado israelita.
No mesmo texto, a banda refere que vai, igualmente, retirar as suas músicas do Spotify, devido aos negócios paralelos do CEO da empresa, Daniel Ek.
Os músicos britânicos acusam Ek de ajudar a financiar guerras, devido ao seu investimento no fundo Prima Materia, que apoia a empresa Helsing que se dedica a vender inteligência artificial usadas em cenários militares.
"A exigência económica dos artistas é agora um fardo moral, em que o dinheiro dos fãs e a criatividade dos músicos financiam tecnologias letais e distópicas. Já chega. É possível encontrar uma alternativa", termina o comunicado dos Massive Attack.
Nos comentários da publicação a conta oficial "Spotify for Artists" respondeu, referindo que a marca de música e a Helsing "são duas empresas totalmente diferentes".
"Os esforços da Helsing estão focados na Europa e na defesa da Ucrânia, não estão em Gaza", refere a conta.
Os Massive Attack não foram os primeiros a abandonar o Spotify. Os King Gizzard & The Lizard Wizard, Deerhoof, Godspeed You! Black Emperor e David Bridie são outros artistas que já tomaram a mesma decisão.