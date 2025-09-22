Massive Attack retira músicas do Spotify e das plataformas de streaming em Israel

A banda Massive Attack anunciou que vai retirar as suas músicas de todas as plataformas de streaming em Israel.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, os artistas referem que tomam esta ação em apoio à iniciativa "No Music for Genocide " (Nenhuma música para o genocídio), uma forma de boicote ao estado israelita.

No mesmo texto, a banda refere que vai, igualmente, retirar as suas músicas do Spotify, devido aos negócios paralelos do CEO da empresa, Daniel Ek.

Os músicos britânicos acusam Ek de ajudar a financiar guerras, devido ao seu investimento no fundo Prima Materia, que apoia a empresa Helsing que se dedica a vender inteligência artificial usadas em cenários militares.

"A exigência económica dos artistas é agora um fardo moral, em que o dinheiro dos fãs e a criatividade dos músicos financiam tecnologias letais e distópicas. Já chega. É possível encontrar uma alternativa", termina o comunicado dos Massive Attack.