Tom Holland sofreu uma concussão cerebral a filmar novo "Homem-Aranha"

O ator Tom Holland sofreu uma concussão cerebral enquanto filmava o próximo filme da personagem "Homem-Aranha", para o universo cinematográfico da Marvel.

De acordo com a Deadline, o ator teve mesmo de ser hospitalizado, depois de uma acrobacia não ter corrido como planeado. A produção do filme foi suspensa para se reorganizar o calendário de rodagens, tendo em conta a lesão do seu protagonista.

Devido à sua capacidade atlética, Tom Holland costuma assumir a responsabilidade em muitas acrobacias, enquanto "Homem-Aranha".



Entretanto, o ator já terá tido alta e foi visto este fim de semana com a noiva Zendaya num evento de caridade. Mais ninguém ficou ferida no acidente, durante as gravações.

O próximo filme "Homem-Aranha", o quarto com Tom Holland no papel do superherói, deve estrear no verão de 2026. Com o subtítulo original "Brand New Day", a narrativa deve introduzir novas personagens e vilões clássicas da banda desenhada.