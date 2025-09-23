Astronautas da NASA dão volta à Lua em 2026

23 set, 2025 - 17:33 • Ricardo Vieira, com Reuters
Abril ou fevereiro do próximo ano são as datas possíveis para o primeiro voo tripulado da missão Artemis, para uma viagem em torno da Lua, anunciou esta terça-feira a NASA.
O lançamento da nave está programado para abril de 2026, mas poderá ser antecipado para fevereiro, admitem os responsáveis da agência espacial norte-americana.
A missão prevê uma viagem à órbita da Lua, com quatro astronautas a bordo, e o regresso à Terra.
O programa Artemis da NASA é a principal iniciativa dos Estados Unidos para levar novamente seres humanos à Lua, envolvendo uma série de missões no valor de vários milhares de milhões de dólares.
Este esforço rivaliza com o programa espacial da China, que tem como objetivo realizar uma alunagem tripulada até 2030.