Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Missão Artemis

Astronautas da NASA dão volta à Lua em 2026

23 set, 2025 - 17:33 • Ricardo Vieira, com Reuters

O lançamento da nave está programado para abril de 2026, mas poderá ser antecipado para fevereiro.

A+ / A-

Abril ou fevereiro do próximo ano são as datas possíveis para o primeiro voo tripulado da missão Artemis, para uma viagem em torno da Lua, anunciou esta terça-feira a NASA.

O lançamento da nave está programado para abril de 2026, mas poderá ser antecipado para fevereiro, admitem os responsáveis da agência espacial norte-americana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A missão prevê uma viagem à órbita da Lua, com quatro astronautas a bordo, e o regresso à Terra.

O programa Artemis da NASA é a principal iniciativa dos Estados Unidos para levar novamente seres humanos à Lua, envolvendo uma série de missões no valor de vários milhares de milhões de dólares.

Este esforço rivaliza com o programa espacial da China, que tem como objetivo realizar uma alunagem tripulada até 2030.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano