Expo2025: Pavilhão de Portugal distinguido em competição internacional

O pavilhão de Portugal na Expo2025, em Osaka, foi distinguido na competição internacional World Expolympics, com destaque para o ouro na categoria Melhor Conceito Temático.

"Com o tema "Oceano, Diálogo Azul", o pavilhão venceu o ouro na categoria Melhor Conceito Temático, sublinhando a necessidade da preservação dos oceanos, da consciência ambiental e da responsabilidade global", lê-se numa nota conjunta do Governo, AICEP -- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Turismo de Portugal e Expo 2025.

Portugal venceu ainda o bronze nas categorias melhor Arquitetura Exterior e Melhor Apresentação.

A Experiential Design Authority (TEDA), que promove a competição, distinguiu também o pavilhão de Portugal com o 4.º lugar nas categorias de Melhor Pavilhão Médio e Melhor Mascote.

A mascote de Portugal é o Umi, palavra japonesa para oceano, que simboliza a ligação entre Portugal e o Japão, que conta com quase 500 anos.

O pavilhão português, projetado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, já contou com cerca de dois milhões de visitantes.

Mais de 460 entidades estão envolvidas neste pavilhão, que já realizou cerca de 360 eventos.

"Portugal fez uma aposta certeira ao eleger o oceano como tema central da participação na Expo 2025 Osaka. O pavilhão português foi projetado para destacar a importância dos oceanos para a economia azul, turismo e cultura", defendeu, citado na mesma nota, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida.

Para o governante, estes prémios são o reconhecimento de que Portugal tem uma resposta clara perante os desafios de sustentabilidade, "através da inovação e de uma visão de futuro".

A Expo 2025 decorre desde 13 de abril e até 13 de outubro.