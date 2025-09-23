LEFFEST traz filmes de Kristen Stewart, Gus Van Sant, Lynne Ramsay e Chloé Zhao a Lisboa

O festival de cinema LEFFEST anunciou a sua programação para a edição que se realiza entre 7 e 16 de novembro, em Lisboa, prometendo antestreias de alguns dos filmes mais antecipados do ano e a presença dos seus cineastas.

A secção de filmes fora da competição promete grandes estreias de alguns dos filmes mais aguardados do ano, devido à antecipação que já geraram no circuito de festivais internacionais. "The Chronology of Water", a estreia na realização da atriz Kristen Stewart, vai estrear-se no festival e a artista estará presente, assim como a antiga líder dos Sonic Youth, Kim Gordon, que tem um papel no filme.

Também Gus Van Sant traz consigo para Lisboa o seu novo filme "Dead Man's Wire". E "The Testament of Ann Lee" chega a Portugal acompanhado por Mona Fastvold, Stacy Martin e Brady Corbet (cineasta de "O Brutalista").

O filme satírico "The Wizard of the Kremlin" que conta com o ator Jude Law a fazer de Vladimir Putin estreia-se em Portugal com a presença do realizador Olivier Assayas. Podemos, ainda, contar com filmes como "Hamnet", de Chloé Zhao, "As Meninas Exemplares", de João Botelho, "Die My Love", de Lynne Ramsay, ou "The Voice of Hind Rajab", um filme sobre um caso real que decorreu na Faixa de Gaza, ovacionado durante quase 30 minutos no Festival de Veneza.

Já secção de competição oficial vai contar com 12 longas-metragens, incluindo "Blue Moon", de Richard Linklater, "Silent Friend", "Where to Land", "Miroirs No. 3", "The Sun Rises on Us All", "Olmo", "Las corrientes", "Songs of Forgotten Trees", "The President’s Cake", "In the Land of Brothers" e "Entroncamento" - o único filme português a integrar a competição. Ainda a confirmar está também a presença do filme "Mektoub, My Love: Canto Due".

O júri será composto por Stacy Martin, Kim Gordon, Rodrigo Moreno, Manuel Martín Cuenca, Francisco Aires Mateus e Mohammad Rasoulof - realizador de "A Semente do Figo Sagrado", o filme vencedor do LEFFEST do ano passado.

O festival vai prestar tributo a Marisa Paredes, musa de Pedro Almodóvar, que morreu no final de 2024, com a exibição exibição de alguns dos seus filmes mais marcantes.



O filme de abertura será "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, vencedor do Leão de Ouro em Veneza.



O LEFFEST vai trazer muito cinema a Lisboa, em novembro, espalhando-se pelo Cinema São Jorge, Cinema Medeia Nimas, Culturgest, Teatro do Bairro, Auditório dos Recreios da Amadora, Cineteatro D. João V, Galeria Zé dos Bois e NOS Amoreiras