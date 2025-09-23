Morreu a atriz Claudia Cardinale, a mulher independente que viveu "150 vidas"

“Ele [Fellini] não conseguia filmar sem barulho. Com Visconti, era o oposto, parecia teatro. Não podíamos dizer uma palavra. Muito sério”, afirmou.

Numa entrevista ao jornal britânico "The Guardian", em 2013, a atriz destacou as distintas abordagens dos realizadores Federico Fellini e Luchino Visconti, que dirigiu "O Leopardo".

Filmar duas longas-metragens em simultâneo trouxe vários desafios. Claudia Cardinale contou que teve de manter cores de cabelo diferentes para os dois papéis.

Após uma série de papéis secundários, alcançou fama internacional em 1963 ao participar no filme "Oito e Meio", de Federico Fellini , tendo também contracenado com Burt Lancaster em "O Leopardo" , no mesmo ano.

Criada na Tunísia numa família siciliana, Claudia Cardinale era um dos símbolos do cinema italiano do pós II Guerra Mundial.

A diva do cinema tinha 87 anos e faleceu "rodeada pelos filhos", indica o jornal "Corriere della Sera".

A atriz italiana Claudia Cardinale morreu esta terça-feira, em Nemours, nos arredores de Paris.

A crescente notoriedade da atriz abriu-lhe as portas de Hollywood, onde viria a participar na comédia "A Pantera Cor-de-Rosa", realizada por Blake Edwards, e em "Era Uma Vez no Oeste", de Sergio Leone, em 1968.

Os primeiros passos de Claudia Cardinale no mundo do cinema foram dados em 1957, depois de vencer um concurso de beleza em Túnis, cujo prémio incluía uma viagem ao Festival de Cinema de Veneza.

Nos seus primeiros papéis no cinema italiano, a sua voz teve de ser dobrada, uma vez que crescera numa família onde se falava dialeto siciliano e frequentara uma escola de ensino francês.

Da gravidez secreta à campanha negra

O início da sua carreira foi ainda marcado por uma gravidez mantida em segredo, que a atriz revelou ter sido resultado de uma relação abusiva. Deu à luz um filho, Patrick, em Londres, em 1958, e durante vários anos apresentou-o publicamente como sendo seu irmão mais novo, enquanto era criado pelos pais.

A carreira da diva do cinema perdeu fulgor na década de 70 do século passado, depois de se divorciar do produtor Franco Cristaldi para iniciar a relação de uma vida com o realizador Pasquale Squitieri, com quem teve uma filha, também chamada Claudia.

Franco Cristaldi não aceitou ter sido trocado por outro homem e iniciou uma campanha negra contra Claudia Cardinale, pedindo aos seus amigos e associados na indústria do cinema para não contratarem a atriz.

Como resultado das pressões do ex-marido, Claudia Cardinale foi afastada do filme "O Inocente" (1976), a derradeira película de Visconti.



"Foi um momento muito delicado. Descobri que não tinha dinheiro na minha conta bancária", recorda a atriz.

Mas Franco Zeffirelli deu-lhe a mão, ao escolhê-la para integrar o elenco da minissérie televisiva "Jesus de Nazaré", em 1977.

A partir daí, Claudia Cardinale retomou a sua carreira, continuando a trabalhar com vários realizadores europeus de renome, entre os quais Werner Herzog e Marco Bellocchio.