Morreu a atriz Claudia Cardinale

A atriz italiana Claudia Cardinale morreu esta terça-feira, em Nemours, nos arredores de Paris.

A diva do cinema tinha 87 anos e faleceu "rodeada pelos filhos", indica o jornal "Corriere della Sera".



Criada na Tunísia numa família sicialiana, Claudia Cardinale era um dos símbolos do cinema italiano pós II Guerra Mundial.

Após uma série de papéis secundários, alcançou fama internacional em 1963 ao participar no filme "Oito e Meio", de Federico Fellini, tendo também contracenado com Burt Lancaster em "O Leopardo", no mesmo ano.



Filmar duas longas-metragens em simultâneo trouxe vários desafios. Claudia Cardinale contou que teve de manter cores de cabelo diferentes para os dois papéis.

Numa entrevista ao jornal britânico "The Guardian", em 2013, a atriz destacou as distintas abordagens dos realizadores Federico Fellini e Luchino Visconti, que dirigiu "O Leopardo".

“Ele [Fellini] não conseguia filmar sem barulho. Com Visconti, era o oposto, parecia teatro. Não podíamos dizer uma palavra. Muito sério”, afirmou.

A crescente notoriedade da atriz abriu-lhe as portas de Hollywood, onde viria a participar na comédia "A Pantera Cor-de-Rosa", realizada por Blake Edwards, e em "Era Uma Vez no Oeste", de Sergio Leone, em 1968.





[em atualização]