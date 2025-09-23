Pablo Alborán atua em Portugal em 25 de abril de 2026

O músico espanhol Pablo Alborán dá um concerto a 25 de abril de 2026, na MeoArena, em Lisboa, anunciou esta terça-feira a sua editora.

Alborán atua na capital portuguesa no âmbito da digressão "Global Tour KM0", que já passou por várias cidades espanholas e outros países europeus e americanos.

O intérprete que gravou "Perdóname", em 2011, com a fadista Carminho, um tema de Pablo Alborán e Miguel Angel Colado, iniciou a carreira em 1989, e gravou seis álbuns, o mais recente, "La Quarta Hoja" (2022).

Alborán prepara um novo álbum, a editar em 07 de novembro próximo, do qual saiu o single "Clickbait", anunciou a sua discográfica.

O músico tem apresentado outros temas do seu próximo disco, nomeadamente a balada "KMO" e a canção "Vámonos de Aqui".