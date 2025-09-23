Menu
UNESCO anuncia sábado decisão sobre candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera

23 set, 2025 - 13:59 • Lusa

Trata-se de uma candidatura que "pretende afirmar a Arrábida como um laboratório vivo de sustentabilidade, promovendo o equilíbrio entre atividades económicas, sociais e culturais".

A UNESCO vai anunciar no sábado, na China, a decisão sobre a candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, momento que será acompanhado por uma delegação portuguesa, revelou hoje a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS).

Segundo uma nota de imprensa da associação, a delegação portuguesa integra o presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Amaro, em representação da Comissão Executiva da Arrábida, a secretária-geral da AMRS e coordenadora da Comissão Técnica da Arrábida, Sofia Martins, e vários elementos dessa comissão.

Trata-se de uma candidatura que foi submetida em setembro de 2024 ao Secretariado do Programa MaB (Homem e Biosfera) da UNESCO, em Paris, e que "pretende afirmar a Arrábida como um laboratório vivo de sustentabilidade, promovendo o equilíbrio entre atividades económicas, sociais e culturais e a preservação, conservação e recuperação de ecossistemas no valioso bioma mediterrânico da serra e da região envolvente", lê-se na nota.

"As Reservas da Biosfera são territórios de referência em sustentabilidade, que aliam a valorização das paisagens e ecossistemas ao desenvolvimento social, económico, cultural e ecológico. Funcionam também como plataformas de investigação, monitorização, educação e sensibilização ambiental", acrescenta.

O processo de preparação da candidatura, com a participação ativa das comunidades locais, teve início em 2016, com a assinatura de um protocolo entre a AMRS, as Câmaras Municipais de Palmela, Sesimbra e Setúbal e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A decisão da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) deverá ser anunciada durante a manhã do próximo sábado, na cidade chinesa, Hangzhou.

Saiba Mais
