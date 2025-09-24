"Batalha Atrás de Batalha". DiCaprio é o protagonista imperfeito de novo thriller de Paul Thomas Anderson

24 set, 2025 - 10:45 • Lusa
O novo filme de ação "Batalha Atrás de Batalha", que se estreia nos cinemas portugueses na quinta-feira, tem em Leonardo DiCaprio um "protagonista incrivelmente imperfeito", disse o ator numa conferência de imprensa em Los Angeles em que a Lusa participou.
"Adoro a premissa de alguém que pensamos que vai ser um herói capaz de ressuscitar as ferramentas do seu passado revolucionário", afirmou DiCaprio. "Mas o seu verdadeiro heroísmo é a ideia de que continua a avançar implacavelmente para proteger a sua filha".
DiCaprio interpreta o ex-revolucionário Bob Ferguson na nova longa-metragem do realizador Paul Thomas Anderson, que baseou o argumento de forma livre na novela "Vineland", de Thomas Pynchon (1990).
Ferguson é "um desastre de pai", disse Leonardo DiCaprio, mas vai ser atirado para uma circunstância em que tem de salvar a sua filha Willa, interpretada por Chase Infiniti.
O argumento configura o tipo de protagonista tradicional que já vimos muitas vezes, mas o personagem evolui com o decorrer do filme. DiCaprio inspirou-se em Al Pacino em "Um Dia de Cão" e Jeff Bridges em "O Grande Lebowski" para criar Bob Ferguson.
Com quase três horas de duração, "Batalha Atrás de Batalha" é um filme que Paul Thomas Anderson começou a pensar fazer há vinte anos. O realizador e argumentista toca em temas que estão na ordem do dia, incluindo imigração ilegal e racismo, num filme que alterna entre grandes cenas de ação e momentos íntimos entre personagens.
"O que Paul consegue fazer é pegar em temas que normalmente seriam controversos e encontrar humor no absurdo das coisas", descreveu a atriz Regina Hall, que dá corpo a Deandra. "É sobre amor, é sobre família", continuou. "Conexão, compromisso, revolução".
Outro tema abordado pelo realizador é o que pode acontecer depois de uma mulher ser mãe, algo que acontece com Perfidia Beverly Hills, a revolucionária interpretada por Teyana Taylor.
"Foi fácil perceber que o Paul estava a lançar luz sobre a depressão pós-parto, o que é uma coisa muito real de que não se fala muitas vezes", indicou a atriz, que espera que o filme crie diálogos saudáveis.
"Nem sempre concordamos com as coisas que ela faz, mas vemos uma mulher em modo de sobrevivência e que se impõe, o que é raro porque somos forçadas a ser fortes", disse Taylor. "Ver uma mulher dizer "estou a defender-me não importa o custo" significou muito".
Os revolucionários no centro da história fazem parte da organização French 75 e são perseguidos pelo coronel Steven J. Lockjaw, interpretado por Sean Penn. Do outro lado, Benicio Del Toro é Sensei Sergio, que ajuda Bob Ferguson a salvar a filha.
"Fui, de certa forma, uma âncora, embora as cenas estejam cheias de movimento", disse Del Toro na conferência. O ator referiu que o realizador permitiu colaboração e o atirar de ideias para cima da mesa. "Foi muito divertido", acrescentou.
As primeiras críticas, antes da estreia, têm sido muito positivas. Paul Thomas Anderson disse que espera que as audiências desfrutem do filme nas salas de cinema, em especial as que têm VistaVision -- a "velha" e revolucionária tecnologia de décadas com que o realizador filmou, e que disse ser "3D sem óculos".
Leonardo DiCaprio fez um apelo semelhante. "Tudo neste filme foi feito para fazer acontecer a experiência comunitária na sala de cinema", referiu, "os locais, a banda sonora, o som, isto numa era em que estamos inundados de conteúdos".
"É uma das ideias originais que espero que as pessoas apoiem", salientou.
"Batalha Atrás de Batalha", dos estúdios Warner Bros., chega aos cinemas a 25 de setembro.